不滿追問艾普斯坦檔案 川普當面斥：糟糕的記者

美國總統川普日前才傳出在空軍一號上嗆媒體，川普18日又在白宮大罵美國廣播公司（ABC）記者，不但稱該記者態度不好，是「很糟糕的記者」，川普還表示，他認為應該撤銷ABC的營業執照。

川普日前在空軍一號上接受記者提問，被問及已故美國富豪與性犯罪者艾普斯坦所寫的相關郵件，內容涉及川普，內容暗示川普知情艾普斯坦的性犯罪行為，川普先是否認，但在面對記者追問時，川普竟表示，「安靜，小豬！」

美國總統川普18日與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）在白宮會面；這是自2018年華盛頓郵報沙裔特約記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遭到殺害之後，沙爾曼首度訪問白宮；根據CIA在2021年公布的評估報告，沙爾曼據信下令暗殺卡舒吉，但沙爾曼從未坦承參與暗殺行動。

ABC記者先是提問質疑，川普的家族與沙國生意往來密切，是否有利益衝突的問題，並詢問沙爾曼關於卡舒吉的案件。對此，川普稱記者提問的目的是讓白宮的客人難堪。

該名ABC記者稍晚又詢問關於艾普斯坦檔案的問題，川普隨即當面批評記者的態度不好，稱對方是「很糟糕的人」、「很糟糕的記者」，指他對記者問的問題沒有意見，但認為該記者明明可以好聲好氣的問問題。

川普並批評ABC是很糟糕的新聞台，都在報導假新聞，並認為ABC的營業執照應該被撤銷。