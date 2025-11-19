影／川普遭追問艾普斯坦文件惱羞嗆女記者「小豬」 挨批有如街頭流氓

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普14日搭乘空軍一號從華府飛往佛州時接受隨行記者採訪。法新社
美國總統川普14日搭乘空軍一號從華府飛往佛州時接受隨行記者採訪。法新社

美國總統川普素來有針對女性記者進行極具個人性質攻擊的紀錄，14日搭乘空軍一號時，他與彭博新聞白宮記者盧西（Catherine Lucey）發生衝突，甚至當面稱她為「小豬」（piggy）。這起事件起初並未引起太大關注，但18日逐漸發酵，引來其他記者反彈，其中不乏曾遭川普攻擊過的人。

《衛報》報導，盧西利用川普接受隨行記者採訪的機會，詢問淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞相關問題。當她開始詢問川普，「如果文件裡沒有什麼不利內容」，他為何會有這樣的反應時，川普指著她說：「安靜。安靜，小豬。」

連結：https://x.com/PopCrave/status/1990813704166814197?s=20

CBS新聞記者雅各布斯（Jennifer Jacobs）率先披露川普曾稱彭博新聞記者為「小豬」，但未指名對象。CNN 主播塔珀（Jake Tapper）在「X」寫道：「噁心、完全不可接受」。福斯新聞前主播卡爾森（Gretchen Carlson）也批評這番言論「令人作嘔、侮辱人格」。

被問及此事件時，盧西請《衛報》聯繫彭博新聞發言人。彭博新聞發言人則在18日下午表示：「我們的白宮記者履行至關重要的公共服務，無所畏懼、毫不偏私地提問，我們將繼續專注於公平、準確地報導公共利益相關議題。」

白宮記者協會（WHCA）過去曾發表聲明，為遭川普攻擊的記者辯護，但對此次事件未予回應。

對川普來說，用「小豬」形容女性並不陌生。新聞網站BlackPressUSA華府分社主任兼白宮記者雷恩（April Ryan）2018年也曾被川普政府官員帕頓（Lynne Patton）稱為「小豬小姐」，但帕頓事後道歉。雷恩受訪時表示，川普對彭博記者的攻擊有失總統的尊嚴。

她說：「美國總統應該是道德領袖、國家的領導者，而他現在的行為卻像個街頭流氓。他的手下這麼說是一回事，但他親自稱一位女性這樣？這也顯示他對艾普斯坦檔案感到非常不滿，並讓我們知道，這裡面可能確有隱情。」

川普 小豬 白宮
