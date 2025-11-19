美國加速核能復興！川普政府為重啟三哩島核電廠提供10億美元貸款

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國政府支持三哩島核電廠重啟，提供Constellation Energy公司10億美元貸款，用於恢復該廠一號機組運轉。圖後方即為位於美國賓州的三哩島核電廠。美聯社
美國政府支持三哩島核電廠重啟，提供Constellation Energy公司10億美元貸款，用於恢復該廠一號機組運轉。圖後方即為位於美國賓州的三哩島核電廠。美聯社

華爾街日報18日報導，美國政府支持三哩島核電廠重啟，提供Constellation Energy公司10億美元（約台幣314億元）貸款，用於恢復該廠一號機組運轉。此舉標誌美國核能產業復興新篇章。此廠曾因1979年事故聞名全球，如今將更名為Crane Clean Energy Center，預計2027年重新併網發電，專門供應微軟數據中心用電，滿足AI時代龐大電力需求

三哩島核電廠位於賓州，1979年二號機組發生部分熔毀事故，為美國史上最嚴重核災，導致核能發展一度停滯。一號機組未受影響，運轉至2019年因經濟因素關閉。Constellation去年宣布重啟三哩島核電廠，且與微軟簽署20年購電協議，微軟承諾購買全部電力，用於抵銷其數據中心碳排放。

重啟計劃總投資約16億美元，美國能源部透過貸款程序辦公室提供10億美元低利貸款，第一筆資金預計2026年首季撥付。此貸款獲川普政府大力支持，能源部長萊特強調將加速美國核能復興，目標到本世紀中葉將核電產能提升為原先的四倍，從目前100吉瓦增至400吉瓦。

該廠一號機組容量835兆瓦，可供應逾80萬戶家庭用電，重啟後將創造約3400個就業機會，為賓州帶來數十億美元稅收與經濟效益。Constellation已招聘逾400人，並完成主要設備測試，進度超前原定2028年時程，預計2027年正式運轉。

微軟等科技巨頭因AI數據中心電力需求暴增，轉向核能作為穩定、無碳電源。微軟此協議為其最大購電案之一，凸顯科技業對可靠能源的迫切需求。核能被視為唯一可全天候供應大量潔淨電力的來源，有助美國在全球AI競賽中維持優勢。

此案仍需美國核管會批准安全與環境審查，但獲聯邦與州政府強力背書。重啟三哩島象徵美國核能從低谷復甦，繼密西根Palisades廠後，成為第二個成功重啟的關閉核電廠，預示更多閒置機組將重獲新生，推動能源獨立與氣候目標。

美國 核能 電力需求
