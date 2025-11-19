川普：選誰做下任Fed主席心裡有數了 貝森特：人選耶誔節前出爐

美國總統川普表示，他已經想好讓誰來當下一任聯準會主席了，同時提到有人攔著他不讓他罷免現任主席鮑爾。

川普周二在橢圓形辦公室對記者說，「我想我已經知道我要選的人了」，但他未透露具體人選姓名。他還抱怨：「我很想現在就讓那傢伙走人，但有人攔著我。」

川普表示：「我們有一些讓人意外的名字，也有一些大家都在談論的常規人選，我們可能會選一條常規路線。有時候走一條『政治正確』的路也挺好。」

負責尋找候選人的財政部長貝森特周二透露，感恩節後，川普將會見最終入圍的三名候選人，並「希望」耶誕節前人選出爐。他先前透露，候選人範圍已縮小到現任聯準會理事沃勒與鮑曼、前聯準會理事華許、白宮國家經濟委員會主任哈塞特，以及貝萊德高管里德。

鮑爾的主席任期將於明年5月結束，但其理事任期要到2028年才屆滿。

川普重申，他希望由貝森特出任聯準會主席，但指出這位財政部長「太喜歡現在的職位」，不願離開政府。

下一任主席預計將明年2月1日開始新的14年理事任期。屆時米蘭將從聯準會卸任，他目前從白宮經濟顧問委員會請了無薪假。新任主席將面臨艱難平衡，既要迎合川普的低利率訴求，又要維護投資人信心。