美國淫魔富豪檔案即將公開！參議院採無異議通過 可立即送川普簽署
路透報導，美國眾議院在美東時間18日以427票贊成比1票反對，強制要求美國司法部公開淫魔艾普斯坦相關文件，參議院則同日達成「無異議」動議，確定在收到眾院版本後將立即送交美國總統川普簽署。
由於參議院已事先同意採取無異議（unanimous consent）方式處理，代表所有參議員一致同意，一旦眾院正式送抵法案，參院將不會再進行記名投票或其他程序等額外動作，法案會直接送往白宮。
目前尚不確定眾院何時會將法案送抵參院，法案在兩院間傳遞通常需要數小時。但眾院議長強生若選擇放慢程序，最晚可能拖到12月第1周。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名白宮官員指出，川普尚未決定何時簽署這項法案，並表示政府仍在等待法案從國會送抵白宮。川普先前曾表態，只要法案送達他的辦公桌，他將簽署生效。
幕僚計畫在美東時間18日晚間提供川普多種選項，包括是否採取公開簽署，或改在19日上午簽署。
川普今晚的行程可能使簽署時程較為複雜。他預定美東時間晚間 6 時 40 分在白宮接待沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），後續參加迎賓列隊，隨後共進晚餐。
