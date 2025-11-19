艾普斯坦檔案強制公開案 美參眾兩院壓倒性票數通過

美政府調查已故性犯罪富豪艾普斯坦的檔案受到全美矚目。眾議院今天以427比1的壓倒性票數通過法案，要求司法部公開檔案，參議院傍晚也無異議通過，可見這起事件已累積強大政治動能，法案將送交川普簽署。

美國金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2019年被依媒介未成年人賣淫等罪遭聯邦起訴，候審期間在獄中自殺身亡。他與各國政商權貴過從甚密，有些人相信艾普斯坦手中握有「客戶名單」，用來訛詐曾接受他媒介買春的權貴人士，也有人懷疑艾普斯坦死因不單純。

今年7月，跨黨派小組議員提出請願，試圖繞過眾議院議長強生（Mike Johnson）排議程的權力，把法案送上院會表決；當時這看似希望渺茫，在總統川普呼籲支持者把這件事視作「騙局」下，更是如此。

然而，川普與強生最終沒成功擋下表決，川普後續也順勢接受法案逐漸升溫的政治動能，甚至表示如果參議院也通過法案，他會簽署成為法律。

艾普斯坦一案使共和黨內部出現分歧，甚至讓川普與「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營部分要角公開決裂，包括力挺公布完整艾普斯坦調查檔案的共和黨籍議員葛林（Marjorie Taylor Greene）。

葛林今天上午與艾普斯坦部分受害者一同站在國會大廈外表示，這些受害女性經歷了任何女性都不該面對的最可怕戰鬥。她們靠的是團結及永不放棄。

「這就是我們所做的——我們努力對抗世界上最有權勢的人物，甚至包括美國總統，才讓這項表決能在今天發生」，葛林說。

艾普斯坦自殺身亡後，他的政要關係受到進一步檢視，尤其是現居總統要職的川普。

川普曾轉發一則推文，聲稱前總統柯林頓（BillClinton）夫婦與艾普斯坦死亡有關。他當時也告訴媒體，對於柯林頓是否曾前往艾普斯坦惡名昭彰的私人島嶼有疑問。

2024年總統大選期間，川普被問到相關話題時曾表示，他願意解密艾普斯坦文件。近幾個月來，他對呼籲文件解密者愈來愈反感，甚至把整起事件形容為「無聊」、「騙局」，「沒人在意」。

他於7月16日在社群平台「真實社群」（TruthSocial）寫道：「我在6個月內取得的成就超過我國歷史上任何1位總統，而所有這些人，在假新聞媒體和渴望成功的民主黨人的強烈推動下，只想談論艾普斯坦騙局」。

到了11月16日，川普改口表示支持公開檔案。「眾議院共和黨員應該表決支持釋出艾普斯坦檔案，因為我們沒什麼好隱瞞的」。

而眾院監督暨政府改革委員會（House Committee onOversight and Government Reform）日前進行另一項調查，已公開艾普斯坦相關的數千頁電子郵件與文件，揭露他與全球領袖、華爾街大亨、政壇大咖以及川普本人之間的關係。

艾普斯坦一案撼動大西洋兩側，英國國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）因胞弟前王子安德魯（Andrew）與艾普斯坦的醜聞關係，撤銷他的王子頭銜，並收回其在溫莎的寓所。