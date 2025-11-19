川普：讓台灣搶走晶片生意 美很丟臉

美國總統川普十七日再度提到台灣，他表示，美國愚蠢地把晶片生意輸給台灣，讓台灣幾乎生產百分之百的晶片，這實在很丟臉；不過，現在晶片將回到美國生產製造，美國預計在接下來的幾年內取得很大部分的晶片市場。他認為美國可能在很短的時間內生產世界上大多數的晶片。

川普十七日在白宮橢圓辦公室接受媒體訪問，他聲音沙啞，疑似感冒。

有媒體詢問川普為何聲音沙啞，川普表示，他的身體狀況很好，因為有國家希望重新談判貿易協議的條件，他為此感到很不高興，不過他已經把問題解決了。川普不願透露是哪一個國家。

川普十七日也被問及H-1B工作簽證的政策，川普以晶片製造為例，指美國不再生產製造晶片，但預計在接下來的一年取得大部分的晶片市場。他表示，美國必須訓練國內勞工來生產晶片；美國過去生產晶片，卻愚蠢地把晶片生意輸給台灣。

川普說，台灣現在幾乎生產製造百分之百的晶片，這實在很丟臉（disgraceful），但好消息是，它們即將回流到美國。

川普指出，晶片製造商因為晶片的關係正回流美國，他認為美國在很短的時間內就有可能製造世界上大多數的晶片。

針對川普的說法，民眾黨主席黃國昌表示，台灣的半導體產業是經過多年努力打造而成，「川普總統認知錯誤，不僅傷害台灣人民情感，更是赤裸裸地展現掠奪台灣半導體產業的野心。」他相信多數台灣人民不會認同川普的說法，而台灣政府也不應該放任美國政府掠奪台灣的半導體產業。