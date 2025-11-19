美前財長捲入「淫魔富豪」爭議 桑默斯暫停公共職務

哈佛校刊「哈佛深紅報」（Harvard Crimson）17日揭發，前校長桑默斯（Larry Summers）與已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有密切電郵往來。桑默斯同日稍晚宣布，即刻暫停所有公共職務，但仍會繼續在哈佛任教。

也曾擔任美國財政部長的桑默斯在聲明中坦承，自己在艾普斯坦被定罪後仍與他保持聯繫，是「錯誤的判斷」，並對此深感羞愧，願意承擔全部責任。

目前擔任OpenAI董事及彭博新聞專欄作家的桑默斯表示，他會卸下公共領域的所有職務，以重建公眾信任，但仍會繼續在哈佛教書。桑默斯曾在柯林頓任內擔任財長，並在歐巴馬任內擔任國家經濟會議（NEC）主席。他在2001到2006年擔任哈佛大學校長，目前是該校教授。

美國國會上周公布的電子郵件顯示，桑默斯與艾普斯坦一直保持聯繫，直到艾普斯坦2019年因未成年人性交易案被捕的前一天。

美國聯邦眾議院成員預計18日將就是否公開所有與艾普斯坦相關檔案進行表決。之前司法部已宣布，將調查艾普斯坦與前總統柯林頓以及其他幾名知名民主黨人士的「牽連與關係」。柯林頓也是艾普斯坦的朋友。