聽新聞
0:00 / 0:00

抱怨晶片生意輸台灣 川普：實在很不光彩

經濟日報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

美國總統川普17日再度提到台灣，他表示，美國愚蠢地把晶片生意輸給台灣，但現在晶片將回到美國生產製造，美國預計在接下來的幾年內取得很大部分的晶片市場。川普說，他認為美國可能在很短的時間內生產世界上大多數的晶片。

川普17日在白宮橢圓辦公室接受媒體訪問時表示，台灣現在幾乎生產製造全世界100%的晶片，這實在很不光彩（disgraceful），但好消息是，晶片製造即將回流美國。

他指出，晶片製造商因為晶片的關係正回流美國，他認為美國在很短的時間內就有可能製造世界上大多數的晶片。

川普也說，美國透過關稅來保護產業，以防像晶片產業那樣被襲擊；川普表示，美國曾占百分之百的晶片生意，現在全都跑到台灣和南韓，且大多數跑到台灣。

面對媒體詢問川普為何聲音沙啞，他說，因為有國家希望重新談判他們的貿易協議，他為此感到很不高興，不過他已把問題解決了。

川普17日也被問及H-1B工作簽證的政策，川普以晶片製造為例，指美國不再生產製造晶片，但預計在接下來的一年取得大部分的晶片市場；美國必須訓練國內勞工來生產晶片；川普說，美國過去生產晶片，卻愚蠢地把晶片生意輸給台灣。

晶片 美國 川普
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

與艾普斯坦密切聯繫 美前財長薩默斯退出公共事務

與俄做生意的國家 美擬立法授權總統課稅最高500% 切斷普亭金援

華郵：川普宣布重啟核試之際 中國正在擴建新疆羅布泊核試場

川普再提台搶走晶片生意「實在很丟臉」 黃國昌：認知錯誤

相關新聞

台積電前副總傳帶2奈米機密投美 高檢署分案偵辦

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年七月退休，十月轉戰英特爾，業界傳出他在退休前利用職權帶走二奈米、Ａ1...

抱怨晶片生意輸台灣 川普：實在很不光彩

美國總統川普17日再度提到台灣，他表示，美國愚蠢地把晶片生意輸給台灣，但現在晶片將回到美國生產製造，美國預計在接下來的幾...

輝達攜手安謀 代工廠摩拳擦掌搶ASIC伺服器商機

輝達攜手安謀（Arm）衝刺AI市場，未來全球客製化ASIC伺服器市場有望大幅成長，鴻海、廣達、緯創、英業達、緯穎等AI伺...

台積退休高管傳帶走2奈米先進製程技術機密

業界昨（18）日傳出，台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月退休，10月轉戰英特爾，但疑似退休前利用高...

iPhone 17在陸熱銷 法人看好帶旺鴻海、台積、大立光等台廠

蘋果iPhone 17系列新機9月開賣以來，在全球各地均開出銷售紅盤，也帶動蘋果扭轉原本在中國大陸市場手機銷售頹勢，當地...

宏碁挺PC產業棒打空頭 記憶體漲價不是長期問題

記憶體價格狂飆，外資與研究機構近期看衰PC鏈，示警成本壓力大增，不利相關業者出貨，明年全球PC市場恐由原預估成長轉為衰退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。