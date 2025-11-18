與艾普斯坦密切聯繫 美前財長薩默斯退出公共事務

美國國會公布顯示前財政部長薩默斯與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間密切通信的電子郵件後，薩默斯今天表示，他將「退出」公共事務。

英國廣播公司（BBC）報導，薩默斯（Larry Summers）在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）取得的聲明中表示：「我對自己的行為深感羞愧，並意識到這些行為造成的痛苦。我為自己與艾普斯坦先生持續通信這個錯誤決定負有全部責任。」

他在提供給美國媒體的聲明中還說：「在持續履行我的教學職責的同時，我將退出公共事務，以此來努力重建信任並修復與我最親近人士之間的關係。」

美國國會上週公布的電子郵件顯示，前美國財政部長薩默斯與艾普斯坦一直保持聯繫，直到艾普斯坦2019年因未成年人性交易案被捕的前一天。

聯邦眾議院成員預計明天將就是否公開所有與艾普斯坦相關檔案進行表決。

此前，美國司法部宣布將調查艾普斯坦與前總統柯林頓（Bill Clinton）以及其他幾名知名民主黨人士的「牽連與關係」。柯林頓也是艾普斯坦的朋友。

司法部是在川普敦促下做此決定。川普也要求調查薩默斯、領英（LinkedIn）創辦人霍夫曼（ReidHoffman ）和摩根大通集團（JPMorgan Chase）。

川普在社群媒體發文寫道：「艾普斯坦是民主黨人，他是民主黨的問題，不是共和黨的問題！他們都認識他，別把時間浪費在川普身上。我還有國家要治理！」

柯林頓強烈否認他知悉艾普斯坦的任何犯罪行為。

薩默斯曾在柯林頓任內擔任財政部長，並在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國家經濟會議（National Economic Council）主席。他在2001年到2006年擔任哈佛大學（Harvard University）校長，目前是哈佛大學教授。

華府進步派智庫「美國進步中心」（Center forAmerican Progress）今天在官網上宣布，曾任高級研究員的薩默斯已不再與美國進步中心有關聯。

聯邦眾議院監督委員會（House OversightCommittee）上週公布的電子郵件指出，薩默斯與艾普斯坦經常共進晚餐，艾普斯坦也經常試圖將薩默斯介紹給全球知名人物。2018年7月，艾普斯坦曾提議安排與「聯合國主席」會面，稱他「對你來說是有趣的人」。

薩默斯的代表先前告訴美國媒體，薩默斯「對於在艾普斯坦2008年因招募未成年性工作者被定罪後，仍與他保持聯繫深感後悔」。

這些電郵涉及許多知名人士。根據「華爾街日報」檢視，在2324封電子郵件串中，川普被提到超過1600次。

川普多年來一直是艾普斯坦的好友，但川普表示，他們在2000年初就已鬧翻，也就是在艾普斯坦遭逮捕的兩年前。川普始終否認與艾普斯坦有任何不當行為。雖然上週公布的部分訊息中曾提及川普，但他本人並未發送或接收這些訊息。