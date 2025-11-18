美國政府移民掃蕩行動「夏洛特的網」與經典童書同名 作者孫女怒發聲

美國川普政府在北卡羅來納州最大城市夏洛特市展開最新一輪移民掃蕩行動，並取名為「夏洛特的網」（Operation Charlotte's Web）。但英文名稱相同的1952年經典童書《夏綠蒂的網》作者懷特（E. B. White）的孫女表示，這項逮捕行動違背祖父及其作品所代表的價值。

新聞網站Politico報導，懷特於1985年辭世，擔任其文稿遺產管理人的孫女瑪莎．懷特（Martha White）在聲明中表示，她的祖父「相信法治與正當程序原則，當然不會認同蒙面人搭乘沒有識別標記的車輛，在未出示證件或傳票的情況下突襲人們的住家與工作場所」。

她也指出，在《夏綠蒂的網》中，主角蜘蛛夏綠蒂將自己在農場的一生，都奉獻在幫助名叫威爾伯的小豬爭取自由。

川普政府與共和黨領袖在執行大規模驅逐行動時，曾使用多個與當地相關的吸睛名稱，例如將佛州拘留設施命名為「鱷魚惡魔島」（ Alligator Alcatraz）、印第安納設施稱為「賽道監獄」（Speedway Slammer）、內布拉斯加州設施的稱為「玉米州牢房」（Cornhusker Clink）。