美國加速這類人簽證核發！擬設優先面談名額 川普：確保輕鬆入境

路透報導，美國、墨西哥與加拿大將在2026年6月共同舉辦世界盃足球賽，美國總統川普17日表示，將加速核發持有明年世足賽門票者的簽證申請，屆時將建立一套簽證面談預約系統，優先受理外國球迷簽證申請。

川普向媒體表示，相關政府機構已合作推動相關工作，「確保來自世界各地的球迷都能經過妥善審查，並能在明年夏天輕鬆入境美國」。

他透露，美國已加快大多數國家的簽證核發速度，目前等待時間縮短至60天以內。

國務卿盧比歐證實，國務院已增聘400名領事官員負責簽證審核，這也讓部分國家的作業人力增加1倍。他說：「美方將提供優先面談名額，讓球迷能完成簽證面談並證明其資格。」

國際足球總會（FIFA）聲明提到，持票觀眾將在2026年初收到更多關於優先面談的申簽資訊。

FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示，預計有500萬至1000萬人前往美國觀賽，目前已有來自212國球迷購買逾100萬張門票。