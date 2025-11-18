簽證緊縮、旅行限制影響 美大學國際新生跌17%

快訊

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
今年秋季班美國大學及學院入學的國際新生人數減少了17%。美聯社
今天公布的報告顯示，受到學生簽證和其他川普政府政策影響下，今年秋季班美國大學及學院入學的國際新生人數減少了17%。

路透社報導，負責彙整資料的非營利組織「美國國際教育協會」（Institute of International Education）的報告指出，在申報入學新生人數下滑的學校當中，96%表示簽證申請相關顧慮是原因之一，68%則歸因於旅行限制。這個組織共調查了825所美國高等教育機構。

為加強對合法移民的審查，川普政府推動多項針對國際學生的政策，包括嘗試限制國際學生在美國大學的招生人數。

此外，美國國務院已授權領事官員，要求簽證申請人公開自己的社群媒體帳號，藉此辨別所有可能對美懷有敵意的人士。有些學生簽證被撤銷，且學生在尋求新簽證時面臨延誤窘境。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）發布聲明表示，總統川普在「加強我國簽證計畫，以美國國家安全為首要考量」。

美國教育部發言人尚未立即回覆路透社置評請求。

今天這份報告中，許多學校表示，等候時間過長導致簽證延誤，或今年稍早暫停核發簽證，都對學生能否取得簽證上有所影響。

報告點出，簽證申請流程方面的疑慮，包括延誤及遭到拒簽，長久以來都是各校反映國際新生人數下滑的主要因素。

美洲教育者年會（NAFSA: Association of InternationalEducators）估計，2024至2025學年約有120萬名國際學生在美就讀。根據經濟分析局（Bureau of EconomicAnalysis）數據，截至2024年的數據，國際學生為美國經濟貢獻約550億美元（約新台幣1.7兆元）。

許多國際學生並無資格申請財務補助，需自行負擔全額學費，對於因美國本地學生人數減少、營運成本上升及政府補助減少而積極尋找經費來源的學校而言，是重要的財政支柱。

今天的報告顯示，約29%的大學的國際新生入學人數增加，14%持平，57%減少。

多數學校回報來自印度的新生人數下滑，報告指出，這很可能也是全美國際學生新生減少的主因。印度是美國高等教育單位國際學生的最大來源國。

