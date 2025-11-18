川普政治影響力套現新招：馬爾地夫酒店採「房地產代幣化」融資

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普家族企業與沙烏地阿拉伯房地產開發商Dar Al Arkan於17日宣布，將在馬爾地夫合作開發豪華酒店項目，採「不動產代幣化」融資模式。美聯社
川普家族企業與沙烏地阿拉伯房地產開發商Dar Al Arkan於17日宣布，將在馬爾地夫合作開發豪華酒店項目，採「不動產代幣化」融資模式。美聯社

美國總統川普的家族企業與沙烏地阿拉伯最大私人房地產開發商Dar Al Arkan周一宣布，將在馬爾地夫合作開發豪華酒店項目，採新型「不動產代幣化」融資模式：允許投資人透過區塊鏈平台購買代表酒店部分權益的數位代幣，大幅降低投資門檻。

此一創新融資結構不僅為房地產開發新闢融資途徑，減少對傳統銀行貸款的依賴，更巧妙地將川普家族的政治影響力轉化為商業優勢。

川普集團在該合作案中主要提供品牌授權，將收取數百萬美元的高額冠名費，並分得部分銷售收益，但不直接出資建設。

該項目公布時機，正值川普準備本周在華府接待沙國實質領導人、王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）。

自川普重返白宮後，他的家族與關係企業大幅推動海外合作案，總規模達數十億美元，其中加密貨幣相關收益尤為可觀。

此案合作對象是Dar Al Arkan控股、位於阿聯酋杜拜的Dar Global公司。Dar Global計劃在馬爾地夫建造80棟座落於海上的「超豪華」別墅，由首都馬列乘坐快艇25分鐘可達。這是川普集團與Dar Global的至少八個合作項目之一，其他項目位於阿曼、卡塔爾、阿聯酋和沙烏地。

紐約時報評論，這項飯店開發案的模式將使得追蹤投資人身分更加困難，可能為外國勢力試圖幫助川普家族及其商業夥伴致富開闢更多管道。

