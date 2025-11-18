快訊

與王儲會面前夕 川普宣布將售沙國F-35

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
圖為美國F-35閃電II戰鬥機。 路透
圖為美國F-35閃電II戰鬥機。 路透

美國總統川普今天表示，美國將出售F-35匿蹤戰機給沙烏地阿拉伯。沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed binSalman）預定明天赴白宮進行會談。

法新社報導，川普被問到美方是否會在明天的會晤中同意出售這款戰機給利雅德時，他表示：「我們會這麼做，我們會出售F-35戰機。他們一直是很好的盟友。」

利雅德長期以來一直尋求購買F-35戰機，而目前在中東地區只有以色列擁有這款戰機。

儘管華府試圖促使沙烏地阿拉伯與以色列關係正常化，以色列官員仍對向沙國出售這些戰機的計畫表達擔憂。

關於過去曾有爭議的另一議題，一名知情人士表示，川普和穆罕默德．沙爾曼將簽署有關民用核能合作架構的協議。

沙烏地阿拉伯是全球主要產油國之一，聲稱希望實現能源多元化，減少對化石燃料的依賴，並尋求透過所謂「123協定」取得美國提供的先進技術。

但此類協定受嚴格的防擴散規定約束，國會也預料會嚴加審查任何最終達成的協議。

沙國表示，並不尋求發展核武，且最近與核武國家巴基斯坦建立更強化的國防夥伴關係。

迄今為止，美國僅允許向其最親密的盟友出售F-35戰機，包括多個歐洲的北大西洋公約組織（NATO）盟國和以色列。

