台積電ADR跌1% 較台北交易溢價21.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一（17日）下跌1%，收在282.01美元，較台北交易溢價21.6%。

標普500指數周一和那斯達克綜合指數雙雙跌破50日均線。從黃金、加密幣到科技股也全面下跌，拖累道瓊工業指數創下美國總統川普4月引發關稅動盪以來最差的三日連跌表現。

道瓊工業指數下跌557.24點，跌幅1.2%，報46590.24點；標普500指數下跌61.70點，跌幅0.9%，報6672.41點；那斯達克綜合指數跌192.52點，跌幅0.8%，報22708.07點。

費城半導體指數下挫1.6%，輝達（NVIDIA）跌1.9%。

台灣加權股價指數周一上漲49.81點，收在27,447.31點。台積電（2330）漲1.1%收在1,445.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 222.83 2.12 220.00 1.29

中華電 CHT 131.49 +0.45 132.00 -0.39

台積電 TSM 1,757.77 -0.99 1,445.00 21.64

聯電 UMC 43.76 -1.68 43.85 -0.22

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

