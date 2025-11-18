重提台灣搶走晶片生意 川普：這很可恥

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普17日再度提到台灣，他表示，美國愚蠢地把晶片生意輸給台灣，不過現在晶片將回到美國生產製造，美國預計在接下來的幾年內取得很大部分的晶片市場；川普說，他認為美國可能在很短的時間內生產世界上大多數的晶片。

川普17日在白宮橢圓辦公室接受媒體訪問，有媒體詢問川普為何聲音沙啞，川普說，因為有國家希望重新談判他們的貿易協議，他為此感到很不高興，不過他已經把問題解決了。

川普17日也被問及H-1B工作簽証的政策，川普以晶片製造為例，指美國不再生產製造晶片，但預計在接下來的一年取得大部分的晶片市場；不過川普說，美國必須訓練國內勞工來生產晶片；川普說，美國過去生產晶片，卻愚蠢地把晶片生意輸給台灣。

川普說，台灣現在幾乎生產製造100%的晶片，這非常可恥（disgraceful），但好消息是，它們即將回流到美國。

川普指出，晶片製造商因為晶片的關係正回流美國，他認為美國在很短的時間內就有可能製造世界上大多數的晶片。

川普也說，美國透過關稅來保護生意，以防像晶片產業那樣被襲擊；川普表示，美國曾占百分之百的晶片生意，現在全都跑到台灣和南韓，且大多數跑到台灣。

美國 川普
