格林公開批川普 共和黨不再一言堂

美國共和黨眾議員、讓美國再次偉大（ＭＡＧＡ）陣營要角格林近來和美國總統川普決裂，引人注目。她公開批評川普，在共和黨議員中實屬罕見。近十年來，川普一直牢牢掌控共和黨，導致共和黨議員幾乎放棄了他們的憲法監督職責。

格林因支持公布淫魔富豪艾普斯坦檔案，與川普決裂，但她不只因此事批評川普。最近幾周，她還對生活成本危機發出警告，並抨擊共和黨並未重視醫療保險費用問題。此前她曾表示，可負擔健保法保費補貼將在年底到期，民主黨強烈要求延期，川普和共和黨卻不同意，一旦保費補貼取消，她的成年子女保費將翻倍，數百萬美國民眾恐將面臨同樣問題。

格林還指責川普沒有忠於他一手創立的ＭＡＧＡ運動原則，批評川普頻頻出訪國外以及在白宮會見外國領導人，未能專心解決內政問題。格林上周說，「我希望空軍一號停在國內，白宮全心全意專注於真正造福美國人民的國內議程」。

有人質疑，格林的轉變是否另有隱情。

鑑於川普的支持率日益下滑，格林此舉是否是一項精明的政治策略？她的策略並非沒有政治風險，因為川普曾表示將支持其他人選，在黨內初選中挑戰格林。但格林對喬治亞州選區民意有深刻了解，也擁有獨立政治基礎。

格林與川普決裂，顯示共和黨成員開始評估川普的作為，以及川普不再掌控共和黨後，這些作為會如何影響他們。

另一名在艾普斯坦檔案問題上和川普唱反調的共和黨眾議員馬西說，共和黨人若反對公布檔案，未來在競選辯論中必須解釋這麼做的原因，「我要提醒同事們，這次投票會成為你們的記錄，比川普總統任期還要長」。

川普剛開始第二任期，仍然非常強勢，絕非跛鴨總統，大多數共和黨人仍不敢違抗他，但畢竟根據憲法他不能再連任。ＣＮＮ指出，越來越多的跡象表明，一些共和黨人已開始思考在沒有川普的情況下，要如何為政治前途做好準備。