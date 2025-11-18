不敵黨內施壓？川普改口支持公開淫魔富豪檔案

美國眾議院本周將表決法案，強制司法部公開淫魔富豪艾普斯坦相關文件。美國總統川普過去數月一直試圖擋下這項提案，但他十六日態度急轉彎，改口支持文件公開，宣稱「沒什麼可隱瞞的」。

外媒分析，川普此番轉變是出於共和黨內倒戈壓力，間接承認提案在眾院的支持票數已足以順利過關。

川普在社群媒體發文表示，「眾議院共和黨人應投票贊成公開艾普斯坦文件，因為我們沒有什麼可隱瞞的。現在該從這個民主黨的騙局走出來了」。他說，這個議題被用來分散外界對共和黨政績的關注。

紐約時報等多家外媒指出，川普態度大逆轉，說明共和黨內壓力產生效應，也等於間接承認提案在眾院擁有足夠支持票數，儘管案件在參議院的前景仍不明朗。

紐時報導，共和黨眾議員梅西十六日表示，即便川普反對，可能仍會有「一百名以上」共和黨眾議員投票贊成公開艾普斯坦檔案。眾議院議長強生也預測，共和黨中會有相當數量的支持票。ＣＮＮ報導，眾院最快十八日表決此案。

川普的「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）基本盤支持者對於當局不公開檔案一直不滿，且質疑政府掩蓋艾普斯坦案。眾院監督暨政府改革委員會十二日公布艾普斯坦電郵，當中暗示川普可能知悉艾普斯坦性虐未成年少女，使得外界再度對川普與艾普斯坦的關係產生疑問。

一些批評者指控川普試圖透過阻止國會表決，隱瞞自己涉嫌犯下不當行為，川普對此否認。

這項議題使共和黨內部出現分歧，導致川普與ＭＡＧＡ陣營部分要角決裂，包括原本死忠支持川普的共和黨眾議員格林。格林等四位共和黨眾議員日前與民主黨眾議員共同連署，啟動強制投票機制。

川普上周表示將撤銷對格林的支持，並稱格林是「胡言亂語的瘋子」。格林則稱川普全力攻擊她，「想殺雞儆猴嚇唬其他共和黨人」，並稱她從未想過爭取公開艾普斯坦檔案、捍衛性侵受害者權益、揭露權貴菁英的陰謀，竟會導致如此局面。

艾普斯坦二○○八年承認兩項召妓罪，其中涉及未成年少女。艾普斯坦二○一九年候審期間死於獄中。