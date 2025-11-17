快訊

川普堅持控告BBC求償 BBC董事會主席：決心抗爭

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
夏哈去年3月起擔任英國廣播公司董事會主席。針對川普將對BBC誤導性剪輯提告求償，夏哈表示決心抗爭。路透
夏哈去年3月起擔任英國廣播公司董事會主席。針對川普將對BBC誤導性剪輯提告求償，夏哈表示決心抗爭。路透

英國廣播公司（BBC）《廣角鏡》（Panorama）節目在剪輯美國總統川普於2021年國會暴亂期間的演講時造成誤導，BBC 13日向川普致歉，強調無意誹謗。川普則表示，將對BBC提起訴訟，求償10億至50億美元（約台幣311億至1558億元）。

英國天空新聞報導，BBC董事會主席夏哈（Samir Shah）說，「這項誹謗訴訟沒有任何依據」。

夏哈在發給員工的電子郵件中說：「目前有大量文章、言論和猜測，討論關於採取法律行動的可能性，包括可能的花費和和解金。我們當然非常明白在取得資金上所擁有的特權，及必須保護我們執照費支付者，即英國大眾。我想向你們表明，我們的立場沒有改變。誹謗訴訟沒有任何依據，我們決心抗爭。」

BBC 川普 英國
