川普盼與紐約市長當選人會晤 政敵關係可望轉圜

中央社／ 佛州西棕櫚灘16日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他計劃與紐約市長當選人曼達尼會面，稱雙方將「想辦法達成某種共識」。這或許意味著兩位長期針鋒相對的對手之間，關係可能出現緩和跡象。

美聯社報導，共和黨籍的川普（Donald Trump）多個月來不斷抨擊曼達尼（Zohran Mamdani），還錯把他貼上「共產黨」標籤，並預測若這位民主社會主義者當選，將會毀掉他的家鄉紐約。川普還曾揚言要將出生於烏干達、後來歸化為美國公民的曼達尼驅逐出境，並切斷聯邦對紐約市的資金。

曼達尼從名氣不大的州議員一躍成為社群媒體紅人，更在紐約市長選舉期間成為對抗川普的象徵。他主打多項進步派政見，並明確反對川普第2任期以來積極推動的反移民政策。

這位34歲的政治新星獲得紐約各族群支持，最後在本月4日的選舉以近9個百分點的差距擊敗曾任州長的古莫（Andrew Cuomo），當選紐約市長。

曼達尼在勝選演說中表示，他希望紐約能向全美展示如何擊敗川普。不過他隔天在談及明年1月上任後，如何「讓紐約免受川普影響」的規劃時，也說只要有助於紐約市民，他願意與任何人合作，包括川普在內。

對於川普的最新發言，曼達尼團隊今晚尚未立即回應，但發言人指出，市長當選人上週曾表示，他計劃與白宮接觸，「因為這段關係對城市的成功至關重要」。

川普今天也表達相似看法。他在結束佛羅里達州週末行程、準備返回華府時向媒體表示：「紐約市長，我可以說，他希望與我們會面。我們會想辦法達成某種共識。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）隨後說明，川普口中的紐約市長指的是曼達尼，且目前尚未敲定會面日期。

