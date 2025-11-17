厄瓜多公投否決美軍基地重返 諾波亞施政重挫

快訊

中央社／ 基多16日綜合外電報導

厄瓜多選民今天公投，依據目前計票結果，顯示選民已明確否決讓美國軍事基地重返厄瓜多，這對親美國總統川普的厄國總統諾波亞（Daniel Noboa）而言，是項重大政治挫折。

法新社報導，目前已開出的3/4選票，約有6成投下反對票，拒絕解除長年禁止外國軍事基地的規定。

這項結果實際上是阻止美軍重返位於太平洋岸曼塔（Manta）空軍基地，此地曾是華府反毒行動的重要據點。

選民的公投反對，對諾波亞是個嚴重打擊；他一向將打擊猖獗毒梟暴力、與美國總統川普建立同盟，作為施政重點。

此次公投背景，源於美軍近期在加勒比海及太平洋對涉嫌走私毒品的船隻發動空襲，引發外界爭議，而美方的舉動獲得諾波亞的支持。

對於是否推翻2008年厄國對外國軍事基地的禁令，厄瓜多近1400萬公民有權公投。

公投 美國 軍事
