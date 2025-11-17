快訊

川普態度急轉彎！改口挺公開淫魔富豪文件 美媒揭可能原因

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普16日準備乘空軍一號返回華府。美聯社
美國眾議院本周將表決強制司法部公開淫魔富豪艾普斯坦相關文件，美國總統川普過去數月一直試圖擋下這項提案，但他16日態度急轉彎，改口支持文件公開，稱「沒什麼可隱瞞的」。外媒分析，川普此番轉變是出於共和黨內倒戈壓力，間接承認提案在眾院的支持票數已足以順利過關。

「眾議院共和黨人應投票贊成公開艾普斯坦文件，因為我們沒有什麼可隱瞞的，」川普在社群媒體發文表示，「現在是該從這個民主黨的騙局走出來的時候了。」他稱這個議題只是被用來分散外界對共和黨政績的關注。

華爾街日報、美聯社與紐約時報等多家外媒指出，這番發言凸顯川普的態度顯著逆轉，說明共和黨內壓力產生效應，也等於間接承認提案在眾院擁有足夠支持票數，儘管案件在參議院的前景仍不明朗。

紐時報導，共和黨眾議員梅西（Thomas Massie）16日受訪美國廣播公司新聞（ABC News）表示，即便川普反對，可能仍會有「100名以上」的共和黨議員投票贊成公開艾普斯坦文件。眾議院議長強生也預測，共和黨中會有相當數量的支持票。

川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤支持者對於當局不公開檔案一直不滿，且質疑政府掩蓋艾普斯坦案。12日眾院監督暨政府改革委員會公布艾普斯坦電郵，當中暗示川普可能知悉艾普斯坦性虐未成年少女，使得外界再度對川普與艾普斯坦的兩人關係產生疑問。

川普則在14日要求司法部調查艾普斯坦和包括前總統柯林頓等民主黨人與摩根大通的關係。

川普 共和黨 美國
