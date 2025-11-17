美FAA：飛航管制人力恢復 正式取消機場限制令
美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，已著手全面解除先前於全美史上最長政府關門期間，在40座主要機場實施的商業航班限制。
美聯社報導，FAA表示，各航空公司可自美東時間17日上午6時起恢復正常航班班表。
聯邦政府關門期間，航空管制設施人力短缺情況加劇，FAA基於安全考量，史無前例地下令限制空中交通。這項措施本月7日開始實施，影響全美數千架次航班。
受影響機場包括紐約、芝加哥、洛杉磯與亞特蘭大等主要交通樞紐。
航班削減最初從4%開始，隨後增至6%。聯邦政府於本月12日正式結束破紀錄的43天政府停擺後，FAA隨即在14 日宣布航班限制降回3%，理由是航管人力持續獲得改善。
本週末取消的航班數為命令生效以來最低，遠低於FAA對週六與週日要求的3%削減幅度。航空分析公司睿思譽（Cirium）資料顯示，這個週末取消的航班占總航班數不到1%。航班追蹤網站FlightAware指出，週日（16日）取消149班，週六（15日）取消315班。
FAA發布聲明表示，安全團隊在詳細檢視近期安全趨勢，且航管設施中「因人力短缺而觸發的事件」持續下降後，建議撤銷該命令。
聲明並指出，FAA「已注意到部分航空公司在緊急命令期間有不合規定的情形，現正檢視並評估執法選項」，但未進一步說明。
航班取消高峰出現在11月9日，當天因FAA命令、航空管制員短缺與部分地區天候惡劣，航空公司取消超過2900個班次。隨著愈來愈多航管員復工，國會接近達成結束政府關門的協議，航班狀況自上週起逐步改善，使FAA暫緩原訂將削減幅度提高到10%的計畫。
航管員是政府停擺期間必須無薪上班的聯邦員工之一，期間曾錯過兩次薪資發放。
FAA解除限制後，各大航空公司的管理階層預期，營運應能趕在感恩節旅遊旺季前全面恢復正常。
