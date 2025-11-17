快訊

美媒：部分國民兵部隊將撤出芝加哥與波特蘭

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國媒體報導，在總統川普面臨法律阻礙後，數以百計部署在芝加哥和波特蘭的國民兵（National Guard）已於今天開始撤離。

法新社報導，共和黨籍的川普10月初下令從德州與加州調派國民兵，前往這兩個由民主黨執政的城市，以配合其打擊非法移民的行動，此舉挨批是獨裁濫權。

「紐約時報」援引不具名美國官員的話說，這些國民兵今天開始撤離。在法院爭訟與法律阻擋下，從外州進駐這兩座城市的數百名國民兵從未上街執行任務。

來自伊利諾州的約300名國民兵將留在芝加哥，來自俄勒岡州的100名國民兵則將留在波特蘭。

美國北方司令部（U.S. Northern Command）14日在社群平台X發表聲明說，將「調整和/或精簡」國民兵在波特蘭、洛杉磯和芝加哥的部署，但未提供進一步細節。

這是數十年來，美國總統首次在州政府未請求支援的情況下，派遣軍隊進入緊急區域。

美國國民兵經常在國內發生自然災害時，協助救災、疏散和重建工作。

川普今年將國民兵派往洛杉磯、首都華盛頓與曼菲斯等城市，但他試圖在波特蘭與芝加哥部署軍隊的行動，目前仍卡在法庭審理中。

本月稍早，一名聯邦法官裁定川普政府向波特蘭部署國民兵的行動「違法」，並下令永久禁止，理由是美國憲法並未授予聯邦政府這樣的權力。

此外，下級法院與上訴法院10月裁定禁止川普在芝加哥部署國民兵，最高法院目前正在審理此案。

