中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛。路透
美國總統川普今天表示，美國可能與委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）展開對話。

這是可能化解區域緊張局勢的首個跡象之一。隨著美國在委內瑞拉外海及東太平洋對涉嫌運毒的船隻展開致命打擊行動，局勢愈加動盪。

川普今天在佛羅里達州西棕櫚灘（West PalmBeach）準備搭機返回華府前告訴記者：「我們可能會與馬杜洛有些討論，看看結果如何。他們想談。」

川普沒有透露更多可能與馬杜洛談判的細節。美國指控馬杜洛與非法毒品交易有關，但馬杜洛否認。

官員表示，川普政府的高級官員上週在白宮舉行3場會議，討論可能對委內瑞拉採取的軍事行動方案，包括在該國境內進行地面打擊。

川普14日表示，他「某種程度上已經做出決定」，暗示很快就會宣布對委內瑞拉的決策。

記者請馬杜洛政府的通訊部回應川普最新談話，目前未獲回應。

相關新聞

川普態度急轉彎！改口挺公開淫魔富豪文件 美媒揭可能原因

美國眾議院本周將表決強制司法部公開淫魔富豪艾普斯坦相關文件，美國總統川普過去數月一直試圖擋下這項提案，但他16日態度急轉...

美委關係現轉機？川普稱可能與馬杜洛對話

美國總統川普今天表示，美國可能與委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）展開對話

美將委內瑞拉一販毒集團列恐怖組織 川普：供美軍鎖定打擊馬杜洛資產

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務卿魯比歐16日宣布，研擬24日起將委內瑞拉「太陽販毒集團」（Cartel de...

美B-2轟炸機隊駐地傳緊鄰中共相關資產 眾議員要查

美媒指出，與中共相關的空殼公司買下懷特曼空軍基地旁的公園，兩地只以圍籬相隔。這讓代表當地的眾議員艾福特警鈴大作，要求政府...

不是川普說了算！美財長：普發6萬關稅紅利須立法 成本恐逾18兆

彭博資訊報導，美國總統川普近日拋出用關稅收入回饋全民每人2000美元分紅（約台幣6.2萬元），美國財政部長貝森特16日...

NFL紐約噴射機角衛包伊德 曼哈頓遭槍擊情況危急

職業美式足球NFL紐約噴射機角衛包伊德今天清晨在曼哈頓（Manhattan）遭到槍擊。媒體報導指出，他目前情況危急但穩定

