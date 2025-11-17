美委關係現轉機？川普稱可能與馬杜洛對話
美國總統川普今天表示，美國可能與委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）展開對話。
這是可能化解區域緊張局勢的首個跡象之一。隨著美國在委內瑞拉外海及東太平洋對涉嫌運毒的船隻展開致命打擊行動，局勢愈加動盪。
川普今天在佛羅里達州西棕櫚灘（West PalmBeach）準備搭機返回華府前告訴記者：「我們可能會與馬杜洛有些討論，看看結果如何。他們想談。」
川普沒有透露更多可能與馬杜洛談判的細節。美國指控馬杜洛與非法毒品交易有關，但馬杜洛否認。
官員表示，川普政府的高級官員上週在白宮舉行3場會議，討論可能對委內瑞拉採取的軍事行動方案，包括在該國境內進行地面打擊。
川普14日表示，他「某種程度上已經做出決定」，暗示很快就會宣布對委內瑞拉的決策。
記者請馬杜洛政府的通訊部回應川普最新談話，目前未獲回應。
