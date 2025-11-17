快訊

普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

華航機隊／公司護國神山737 當初只是短程市場的二手機

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪7年刑判最重

美將委內瑞拉一販毒集團列恐怖組織 川普：供美軍鎖定打擊馬杜洛資產

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國福特號航空母艦打擊群13日在F-18超級大黃蜂與B-2轟炸機護衛下，朝加勒比海航行。路透
美國福特號航空母艦打擊群13日在F-18超級大黃蜂與B-2轟炸機護衛下，朝加勒比海航行。路透

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務卿魯比歐16日宣布，研擬24日起將委內瑞拉「太陽販毒集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，總統川普證實此舉可供美軍鎖定打擊委國總統馬杜洛的資產及委國基礎設施，但川普表示「委國還想要談」。此舉正值全球規模最大的航空母艦打擊群「福特號」（USS Gerald R. Ford）進入加勒比海域地區。

國務院新聞稿強調，馬杜洛及其親信均不代表委國合法政府，並稱太陽販毒集團與其他已被指定的外國恐怖組織，包括阿拉瓜火車（Tren de Aragua）和西納羅亞集團（Sinaloa Cartel），必須對遍及北半球的恐怖暴力以及走私毒品至美國與歐洲負責。

後續川普也告訴媒體，國務院此舉意味著美軍可鎖定馬杜洛在委國的資產及基礎設施，「但我們並沒有說要這麼做，」」川普說，「可能會和馬杜洛有些討論，看看最後如何發展」。

他補充，「委國想要談」，但未進一步說明細節。

此外，川普強調，他不認為美國政府在委國境內採取潛在軍事行動需要國會授權。同時，他也表示支持讓國會議員保持知情。

國際危機組織駐加拉加斯研究員岡森（Phil Gunson）先前告訴CNN，「所謂『太陽販毒集團』本身並不存在」，「這是媒體的用語，指涉委國當局涉入毒品走私」。

岡森說明，沒有一個正式的組織不代表沒有委國軍方人員或政府官員涉及毒品交易，「如果沒有上層直接介入，這一切都是不可能發生的」。

美國全國公共電台（NPR）報導，美國南方司令部16日宣布，「福特號」航空母艦打擊群已進入加勒比海，艦上搭載4000名水兵及數十架軍機。「福特號」是全球規模最大且最昂貴的航艦打擊群。

馬杜洛 美國 川普
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不是川普說了算！美財長：普發6萬關稅紅利須立法 成本恐逾18兆

俄烏戰爭何時停火？ 芬蘭總統預測最快「這個時間」

川普砸25億元 大舉買債

川普50年期房貸將扼殺美國夢

相關新聞

不是川普說了算！美財長：普發6萬關稅紅利須立法 成本恐逾18兆

彭博資訊報導，美國總統川普近日拋出用關稅收入回饋全民每人2000美元分紅（約台幣6.2萬元），美國財政部長貝森特16日...

美將委內瑞拉一販毒集團列恐怖組織 川普：供美軍鎖定打擊馬杜洛資產

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務卿魯比歐16日宣布，研擬24日起將委內瑞拉「太陽販毒集團」（Cartel de...

美B-2轟炸機隊駐地傳緊鄰中共相關資產 眾議員要查

美媒指出，與中共相關的空殼公司買下懷特曼空軍基地旁的公園，兩地只以圍籬相隔。這讓代表當地的眾議員艾福特警鈴大作，要求政府...

NFL紐約噴射機角衛包伊德 曼哈頓遭槍擊情況危急

職業美式足球NFL紐約噴射機角衛包伊德今天清晨在曼哈頓（Manhattan）遭到槍擊。媒體報導指出，他目前情況危急但穩定

美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

在白宮至少連三天的商討後，川普總統14日說，已「在某種程度上決定」接下來將如何進行對委內瑞拉採取軍事行動的可能性。美國智...

柯林頓聲明 淫魔案與自己無關

司法部14日決定應川普總統要求，調查「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前與前民主黨總統柯林頓(Bi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。