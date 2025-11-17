美將委內瑞拉一販毒集團列恐怖組織 川普：供美軍鎖定打擊馬杜洛資產

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務卿魯比歐16日宣布，研擬24日起將委內瑞拉「太陽販毒集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，總統川普證實此舉可供美軍鎖定打擊委國總統馬杜洛的資產及委國基礎設施，但川普表示「委國還想要談」。此舉正值全球規模最大的航空母艦打擊群「福特號」（USS Gerald R. Ford）進入加勒比海域地區。

國務院新聞稿強調，馬杜洛及其親信均不代表委國合法政府，並稱太陽販毒集團與其他已被指定的外國恐怖組織，包括阿拉瓜火車（Tren de Aragua）和西納羅亞集團（Sinaloa Cartel），必須對遍及北半球的恐怖暴力以及走私毒品至美國與歐洲負責。

後續川普也告訴媒體，國務院此舉意味著美軍可鎖定馬杜洛在委國的資產及基礎設施，「但我們並沒有說要這麼做，」」川普說，「可能會和馬杜洛有些討論，看看最後如何發展」。

他補充，「委國想要談」，但未進一步說明細節。

此外，川普強調，他不認為美國政府在委國境內採取潛在軍事行動需要國會授權。同時，他也表示支持讓國會議員保持知情。

國際危機組織駐加拉加斯研究員岡森（Phil Gunson）先前告訴CNN，「所謂『太陽販毒集團』本身並不存在」，「這是媒體的用語，指涉委國當局涉入毒品走私」。

岡森說明，沒有一個正式的組織不代表沒有委國軍方人員或政府官員涉及毒品交易，「如果沒有上層直接介入，這一切都是不可能發生的」。

美國全國公共電台（NPR）報導，美國南方司令部16日宣布，「福特號」航空母艦打擊群已進入加勒比海，艦上搭載4000名水兵及數十架軍機。「福特號」是全球規模最大且最昂貴的航艦打擊群。