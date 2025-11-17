美聯邦調查局長：中國承諾限制芬太尼原料已見成效
美國聯邦調查局長巴特爾今天表示，相信中國會遵守限制芬太尼前體化學物的承諾。雙方雖然無法百分百達到目標，但目前已看到成果。
美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在福斯新聞（Fox News）節目，就中國是否遵守川習會中，對管制芬太尼源頭化學物的承諾指出，相信中方會遵守承諾並已見影響，總統川普（DonaldTrump）認為美國必須與中國互動並達成協議。
他說，美中無法百分百（達到目標），但這可拯救數10萬計美國民眾生命，何樂而不為，目前也已看到成果。中方至少已經承諾限制芬太尼的前端，並依承諾行事。
巴特爾8日訪問北京一日，期間會晤中方對口官員，是10多年來首位到訪北京的FBI局長。中國商務部、公安部等單位10日公布規定，將美國、墨西哥、加拿大列入「出口易製毒化學品」管理國家名單。
他在白宮記者會表示，中方同意限制芬太尼前體化學物流通，列管13項生產芬太尼的前體化學物與7項化學衍生物。
不同於天然物質生產的毒品與上癮性藥物，芬太尼為化學物合成產製的類鴉片藥物，成本較低，劑量不易控制，至今仍是美國藥物過量致死的主要原因，也是川普與中國國家主席習近平會晤的重要議題。
美國長期質疑中國輸出的芬太尼前體化學物流入墨西哥、美國、加拿大等地，是致命毒品的前端原料來源。美國疾病管制暨預防中心（CDC）估計，2022與2023年因使用芬太尼致死人數超過7萬人，2024年降至約4萬8000人。
