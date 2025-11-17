聽新聞
不是川普說了算！美財長：普發6萬關稅紅利須立法 成本恐逾18兆
彭博資訊報導，美國總統川普近日拋出用關稅收入回饋全民每人2000美元分紅（約台幣6.2萬元），美國財政部長貝森特近16日受訪再度回應，稱此舉須經國會批准、制定新法。根據估算，若川普普發現金方案成真，成本可能高達6000億美元（約台幣18.8兆元），相當於美政府預期2025年關稅收入的2倍。
貝森特接受福斯新聞節目「周日晨間前景」（Sunday Morning Futures）訪問於16日播出，他談到川普的關稅分紅計畫表示，「要看情況，這需要立法」。
根據中間派監督團體財政負責委員會（Committee for a Responsible Federal Budget）估算，若比照美政府在新冠疫情期間的紓困補助模式，關稅紅利計畫的成本可能達6000億美元，為美國政府預期2025年關稅收入的2倍。
美國截至2025財政年度9月，關稅淨收入總計1950億美元（約6.12兆台幣），許多經濟學家預測2025年美國關稅收入約為3000億美元（約9.4兆台幣）。
貝森特強調，今年稍早川普主導的減稅法案，應該會讓美國民眾在2026年初感受到更明顯的經濟紓困，「因此我預期在2026年第1季與第2季，我們將看到通膨曲線向下彎，而實質所得曲線大幅上升。」
