美B-2轟炸機隊駐地傳緊鄰中共相關資產 眾議員要查

美媒指出，與中共相關的空殼公司買下懷特曼空軍基地旁的公園，兩地只以圍籬相隔。這讓代表當地的眾議員艾福特警鈴大作，要求政府徹查。懷特曼基地是B-2匿蹤轟炸機機群的駐地，也是今年「午夜重錘行動」的起點。

美國保守派媒體「每日傳訊」（The Daily Caller）日前報導，2025年6月針對伊朗核設施的機密B-2轟炸機突襲行動，是從密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）發動，而這座基地緊鄰一座拖車公園，2017年由中國夫婦所擁有的空殼公司買下。

商業文件顯示，這對來自加拿大的中國夫婦姓名分別為胡誠（Cheng Hu，音譯）和艾斯特．梅（EstherMei），兩人收購密蘇里州的拖車公園及其他幾處房產，地點都靠近美國軍事基地和通用汽車公司美國通用汽車公司（General Motors）生產國防硬體的工廠。

同時，艾斯特．梅曾在一家與中國政府關係密切的外國投資公司任職，公司一位顧問也曾在中國軍工計畫工作，利用公開和隱蔽手段收購美國技術推進中國國防目標。

前中央情報局官員萊特（Bryan Dean Wright）向「每日傳訊」指出，利用外國公民與空殼公司是「典型的中國情報操作」，能為中共提供「一層薄薄的合法外衣」。

他說，絕不可能有一對來自加拿大的中國夫婦，純粹因商業目的買下這塊破舊土地。這座拖車公園理論上能給中國國家主席習近平多種造成破壞的選項，例如某些間諜設備可以接入當地電網並癱瘓懷特曼基地系統，也可能架設訊號攔截設備，蒐集基地人員手機數據。

共和黨聯邦眾議員艾福特（Mark Alford）於13日致函美國財政部投資安全辦公室，要求說明是否已審查這項交易，「若已審查，請提供審查結果及批准此交易的證據與理由。如果尚未審查，請立即以最快速度進行全面審查」。

2023年中國間諜氣球飛越美國事件，讓醞釀數十年的外國土地所有權相關國安疑慮浮上檯面。

支持限制土地所有權的人士往往懷疑外國買主的動機，以及這些買主是否與敵對勢力有瓜葛，例如中國可能有意購買土地來情蒐。

時任密蘇里州州長帕森（Mike Parson）2024年頒布命令，禁止中國、俄羅斯和其他遭美國列入黑名單國家的企業購買鄰近軍事據點的土地。

今年7月，美國總統川普政府宣布，出於安全考量，美國將開始限制中國公民及其他「外國對手」購買農地。根據官方數據，截至2023年底，中國在美國農地的外國所有者名單中排名第20，持有約11萬2234公頃農地。