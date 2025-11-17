快訊

衛福部將設兒少及家庭支持署 賴總統宣布4年投入135億照顧兒童健康

入秋最強冷空氣來襲 周二探15度 周五才會逐漸回暖

NFL紐約噴射機角衛包伊德 曼哈頓遭槍擊情況危急

中央社／ 紐約16日綜合外電報導
NFL紐約噴射機球員克里斯．包伊德（Kris Boyd） 圖／美聯社資料照片
NFL紐約噴射機球員克里斯．包伊德（Kris Boyd） 圖／美聯社資料照片

職業美式足球NFL紐約噴射機角衛包伊德今天清晨在曼哈頓（Manhattan）遭到槍擊。媒體報導指出，他目前情況危急但穩定。

路透社報導，紐約市警察局（New York PoliceDepartment）發言人表示，急救人員將一名腹部中彈的29歲男性送到貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital），並說他的狀況屬於「危急但穩定」，但是拒絕透露傷者姓名。

發言人表示，尚未有人遭到逮捕，調查仍在進行中。

紐約噴射機（New York Jets）球團表示，「已得知相關情況」，但拒絕進一步置評。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）則在社群媒體發表聲明指出：「我正在為紐約噴射機球員克里斯．包伊德（Kris Boyd）及其親人祈禱。」

「紐約郵報」（New York Post）率先披露這起槍擊事件。

在包伊德效力休士頓德州人（Houston Texans）之後，紐約噴射機於休賽季簽下他擔任特別組（SpecialTeam）球員，8月將他放進傷兵名單。包伊德本季尚未出賽。

