NFL紐約噴射機角衛包伊德 曼哈頓遭槍擊情況危急
職業美式足球NFL紐約噴射機角衛包伊德今天清晨在曼哈頓（Manhattan）遭到槍擊。媒體報導指出，他目前情況危急但穩定。
路透社報導，紐約市警察局（New York PoliceDepartment）發言人表示，急救人員將一名腹部中彈的29歲男性送到貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital），並說他的狀況屬於「危急但穩定」，但是拒絕透露傷者姓名。
發言人表示，尚未有人遭到逮捕，調查仍在進行中。
紐約噴射機（New York Jets）球團表示，「已得知相關情況」，但拒絕進一步置評。
紐約市長亞當斯（Eric Adams）則在社群媒體發表聲明指出：「我正在為紐約噴射機球員克里斯．包伊德（Kris Boyd）及其親人祈禱。」
「紐約郵報」（New York Post）率先披露這起槍擊事件。
在包伊德效力休士頓德州人（Houston Texans）之後，紐約噴射機於休賽季簽下他擔任特別組（SpecialTeam）球員，8月將他放進傷兵名單。包伊德本季尚未出賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言