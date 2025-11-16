快訊

現場慘況曝光！高雄7旬翁駕車下橋違規右轉撞機車衝待轉區 釀9人受傷

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

台灣粉絲超猛！砸百萬「把無人機搬進大巨蛋」 SJ當場爆哭

川普暗示對委內瑞拉動武 美軍力部署概況一覽

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國總統川普暗示將對委內瑞拉動武，引發全球關注。CNN報導，美軍已派遣最大航艦「福特號」至拉美地區，並在當地部署約1.5萬名軍事人員及十多艘戰艦，軍事集結規模堪比1989年入侵巴拿馬。

川普本週聽取多場高層簡報後，暗示他已下決心對委內瑞拉採取行動。近幾週，美國在加勒比海集結海軍部隊，川普政府至少對疑似販毒的船隻發動20次攻擊，美國官員指稱，這些行動旨在阻止毒品流入美國。

根據美國有線電視新聞網（CNN）， 美軍航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）本週已抵達拉美地區，「福特號」是世界最大航艦，被譽為美國海軍的「最具殺傷力作戰平台」。

美軍還在該地區集結約1.5萬軍事人員及十多艘戰艦，包括一艘巡洋艦、多艘驅逐艦、一艘防空與飛彈防禦指揮艦、多艘兩棲攻擊艦及一艘攻擊潛艦。

此外，美軍也在波多黎各部署10架F-35戰鬥機，隨著美軍日益關注加勒比海地區，波多黎各已成為軍力部署樞紐。

專家形容，美軍集結規模相當龐大。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）高級副研究員方斯沃斯（Eric Farnsworth）告訴CNN：「我對（美軍集結）規模及速度皆感驚訝，此景前所未見。」

方斯沃斯指出：「這是本世紀最重大的軍事集結。事實上，要找到類似案例，你必須溯及1989年美國入侵巴拿馬。」

委內瑞拉已表示，正展開軍事人員、武器及裝備的「大規模動員」。

美國 美軍 軍事
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不受泰柬邊境升溫影響 泰總理：按時程與美貿易談判

美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

紐時揣測川普意圖…檯面上打擊毒品 檯面下覬覦石油

澳洲樂見川普撤牛肉關稅 續促美方全面取消關稅

相關新聞

美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

在白宮至少連三天的商討後，川普總統14日說，已「在某種程度上決定」接下來將如何進行對委內瑞拉採取軍事行動的可能性。美國智...

柯林頓聲明 淫魔案與自己無關

司法部14日決定應川普總統要求，調查「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前與前民主黨總統柯林頓(Bi...

川普50年期房貸將扼殺美國夢

擁有房產一直是美國夢的重要組成部分，雖然租房也有其優勢，但擁有房產的主要好處在於，隨著時間推移，房產價格往往會上漲，從而...

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光

新聞周刊報導，商業雜誌CEOWORLD近期公布全球最富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪下榜首，紐約則以2....

川普再動用特赦權 兩國會暴動案被告獲釋

美國總統川普最近針對2021年1月6日國會暴動相關調查案簽署了兩項特赦，包括一名因恐嚇要對FBI探員開槍而被定罪服刑的女...

對美軍購恐漲價！傳川普取消武器研發費豁免 這些國家首當其衝

南韓媒體韓聯社、朝鮮日報引述消息人士於16日報導，美國川普政府已決定取消南韓、日本、澳洲及北約盟國部分對美軍購的武器開發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。