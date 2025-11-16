韓聯社：美政府通知韓國 取消軍售非經常性費用豁免

快訊

中央社／ 華盛頓/首爾16日綜合外電報導

韓聯社今天引述多位消息人士的說法指出，美國政府今年8月向韓國政府通報，決定取消在政府間「外國軍事銷售制」（FMS）採購武器時適用的非經常性費用豁免政策。

韓聯社報導，這類非經常性費用是指美國軍工企業開發、製造武器時，產生的初期研發、設計和試驗相關費用，美國軍方針對部分滿足條件的情況會豁免徵收該費用。

韓國作為盟邦曾適用豁免政策，無需支付這項費用，但今後以政府間「外國軍事銷售制」方式採購美國武器時，則要另行承擔相關費用。

分析指出，上述美方政策變化體現了美國總統川普（Donald Trump）的「交易型同盟觀」，以及其有關盟邦長期以來跟美國交易中累積過多貿易順差的認知。

消息人士認為，先前的豁免政策為韓國採購美製武器時節省5%左右的費用，但這項制度廢除後，韓國引進美製武器的成本負擔會加重。

美韓兩國領袖10月29日在慶州市舉行會談，雙方當時商定，韓國2030年之前要投入250億美元採購美方軍事裝備。因此，廢除豁免政策將給韓國帶來一定負擔。

消息人士還說，據悉日本、澳洲和其他國家也已經被告知豁免將被取消。

韓聯社就取消豁免一事向美國戰爭部求證，但五角大廈沒有發表評論。

美國 國軍
