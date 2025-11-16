快訊

普發1萬釀親子戰爭！孩為錢扭打父母「鬧上警局喊告」

不受泰柬邊境升溫影響 泰總理：按時程與美貿易談判

中央社／ 曼谷16日專電

泰國商務部長蘇帕吉證實，泰美領導人最近談話後，泰國政府已準備按原定時程與美國進行貿易談判。此前，泰國本週暫停執行停火協議，並要求柬埔寨道歉，隨後美方通知泰國，若不遵守泰柬和平協議，將暫停關稅談判。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天在社群媒體上表示，美國總統川普（Donald Trump）不會將泰柬衝突與正在進行的泰柬關稅談判連結。

他寫道：「現任東協輪值主席、馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）週六與他通話，確認川普不會在泰美貿易談判中，提及泰國暫停與柬埔寨簽署的和平協議一事。」

阿努廷也指出，他和川普都認為人道主義除雷行動是泰柬和平協議的關鍵要素，川普已敦促泰國加快排雷工作，以保護泰國和柬埔寨人民的安全。

民族報（The Nation）今天報導，泰國商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）表示，泰美兩國領導人通話後，泰國政府已確認按原定時程與美國進行貿易談判。

她強調，泰國政府希望在既定時間內完成談判，並說，泰國政府與其他國家一樣，高度重視維護國家主權和安全。

此前，泰國外交部15日表示，美國已暫停與泰國的貿易談判，並告知泰國，「一旦承諾遵守上個月在吉隆坡由美國總統川普見證簽署的協議，即可恢復談判」。

阿努廷表示：「我11月14日晚上與川普通話前，美國貿易代表一封措辭激烈的信函就已發布，信中宣布停止與泰國的談判。所以我掌握的資訊是最新的。」

泰國和柬埔寨長年因邊境主權爭議關係緊繃，今年7月爆發長達5天的衝突，造成至少48人喪生，約30萬人一度流離失所。泰柬兩國10月在川普與安華居中斡旋下達成停火協議。

不過，泰國4名軍人11日在泰柬邊境因地雷爆炸而受傷，泰國政府隨即宣布暫停執行停火協議，並要求柬埔寨道歉。

泰國 川普 美國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

紐時揣測川普意圖…檯面上打擊毒品 檯面下覬覦石油

澳洲樂見川普撤牛肉關稅 續促美方全面取消關稅

選戰鎖定犯罪與移民 智利極右拋川普式驅逐計畫

相關新聞

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光

新聞周刊報導，商業雜誌CEOWORLD近期公布全球最富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪下榜首，紐約則以2....

美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

在白宮至少連三天的商討後，川普總統14日說，已「在某種程度上決定」接下來將如何進行對委內瑞拉採取軍事行動的可能性。美國智...

柯林頓聲明 淫魔案與自己無關

司法部14日決定應川普總統要求，調查「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前與前民主黨總統柯林頓(Bi...

川普50年期房貸將扼殺美國夢

擁有房產一直是美國夢的重要組成部分，雖然租房也有其優勢，但擁有房產的主要好處在於，隨著時間推移，房產價格往往會上漲，從而...

川普再動用特赦權 兩國會暴動案被告獲釋

美國總統川普最近針對2021年1月6日國會暴動相關調查案簽署了兩項特赦，包括一名因恐嚇要對FBI探員開槍而被定罪服刑的女...

對美軍購恐漲價！傳川普取消武器研發費豁免 這些國家首當其衝

南韓媒體韓聯社、朝鮮日報引述消息人士於16日報導，美國川普政府已決定取消南韓、日本、澳洲及北約盟國部分對美軍購的武器開發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。