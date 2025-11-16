不受泰柬邊境升溫影響 泰總理：按時程與美貿易談判
泰國商務部長蘇帕吉證實，泰美領導人最近談話後，泰國政府已準備按原定時程與美國進行貿易談判。此前，泰國本週暫停執行停火協議，並要求柬埔寨道歉，隨後美方通知泰國，若不遵守泰柬和平協議，將暫停關稅談判。
泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天在社群媒體上表示，美國總統川普（Donald Trump）不會將泰柬衝突與正在進行的泰柬關稅談判連結。
他寫道：「現任東協輪值主席、馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）週六與他通話，確認川普不會在泰美貿易談判中，提及泰國暫停與柬埔寨簽署的和平協議一事。」
阿努廷也指出，他和川普都認為人道主義除雷行動是泰柬和平協議的關鍵要素，川普已敦促泰國加快排雷工作，以保護泰國和柬埔寨人民的安全。
民族報（The Nation）今天報導，泰國商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）表示，泰美兩國領導人通話後，泰國政府已確認按原定時程與美國進行貿易談判。
她強調，泰國政府希望在既定時間內完成談判，並說，泰國政府與其他國家一樣，高度重視維護國家主權和安全。
此前，泰國外交部15日表示，美國已暫停與泰國的貿易談判，並告知泰國，「一旦承諾遵守上個月在吉隆坡由美國總統川普見證簽署的協議，即可恢復談判」。
阿努廷表示：「我11月14日晚上與川普通話前，美國貿易代表一封措辭激烈的信函就已發布，信中宣布停止與泰國的談判。所以我掌握的資訊是最新的。」
泰國和柬埔寨長年因邊境主權爭議關係緊繃，今年7月爆發長達5天的衝突，造成至少48人喪生，約30萬人一度流離失所。泰柬兩國10月在川普與安華居中斡旋下達成停火協議。
不過，泰國4名軍人11日在泰柬邊境因地雷爆炸而受傷，泰國政府隨即宣布暫停執行停火協議，並要求柬埔寨道歉。
