川普非洲特使：蘇丹戰爭是全球最大人道危機

中央社／ 杜哈15日綜合外電報導

美國總統川普的非洲特使布洛斯（Massad Boulos）今天向法新社表示，蘇丹戰爭是「全球最大的人道危機」，並期盼透過外交努力讓和平有所進展。

法新社報導，蘇丹政府軍與準軍事組織快速支援部隊（RSF）之間的戰火自2023年4月燃起後，造成數以萬計的人喪生，並迫使近1200萬人流離失所。

快速支援部隊在10月底奪下法舍（El-Fasher），結束長達18個月對這個位於蘇丹西部達佛區（Darfur）、具戰略意義重鎮的慘烈圍困，期間不斷傳出大規模屠殺與性暴力事件。

布洛斯在杜哈接受法新社訪問時表示：「蘇丹衝突，就其人道層面而言，是當今全球最大的人道危機，也是全球最嚴重的人道災難。」

「尤其是過去兩三週在法舍發生的事情。我們都看過那些影片，也看過相關報導。這些暴行完全無法被容忍，必須立即阻止這種情況。」

美方已敦促交戰各方在蘇丹達成停戰協議。

在針對美國停火提案召開內部會議後，蘇丹的親軍方政府已表明將持續作戰。

雖然快速支援部隊曾表示同意調解方提出的人道停火，但該準軍事組織的攻勢卻並未停止。

