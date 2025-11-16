快訊

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光

用微波爐加熱海鮮「絕對會後悔」 最佳回溫法曝光助鎖住鮮味

歷經25天等待！謝侑芯遺體領出火化 律師澄清：不代表調查結束

聽新聞
0:00 / 0:00

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
商業雜誌CEOWORLD近期公布全球最富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪下榜首。圖為東京市淺草區。美聯社
商業雜誌CEOWORLD近期公布全球最富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪下榜首。圖為東京市淺草區。美聯社

新聞周刊報導，商業雜誌CEOWORLD近期公布全球最富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪下榜首，紐約則以2.49兆美元緊追在後，第3名是加州洛杉磯首爾、大阪與上海等亞洲城市均躋身前10名，表現亮眼。台灣方面，台北榮登第25名，台中、高雄、桃園與台南則無緣進軍前100名的行列。

CEOWORLD在7日發表全球富裕城市年度評比指出，城市的富裕程度並非僅由人口規模或物理基礎建設決定，而是反映「創新密度、制度的韌性與資本流動性」等綜合實力。

報告分析，東京霸榜並非偶然，這座城市在「運作效率、科技成熟度、政府管理」上都是全球標竿，把創新和城市基礎設施融合得很好，無論是交通、金融系統、還是製造業的供應鏈，都以極高的精準度運作。

排名第2的紐約都會區仍是全球金融樞紐，並具備活躍的新創生態；位居第3的洛杉磯則憑藉娛樂業，加上迅速成長的科技與航太產業，穩固其經濟地位。倫敦與巴黎分居第4、第6名；芝加哥與舊金山灣區則分別拿下第7與第9名。

在亞洲城市中，首爾因科技與數位創新蓬勃發展排名第5；大阪—神戶以1.185兆美元GDP名列第8；中國最高排名由上海奪得，位居第10，北京則緊接在第11名；新加坡為第16名、曼谷為第46名。

台灣方面，台北以8.67億美元GDP位居全球第25名，是台灣唯一進入前100名的城市。其餘4個主要城市則落在百名之外：台中以4.36億美元排名第116名，高雄以4.33億美元位居第117名；桃園GDP為3.347億美元，排名第152名；台南則以2.887億美元位列第174名。

根據報告，全球前10大富裕城市占全球GDP近1/3，並且反映出全球經濟重心正逐步向亞洲轉移。

桃園 洛杉磯 首爾
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

聽奧／開幕式林家文、鄒少宇任掌旗官 我代表團第73位進場

全球首間七龍珠實體專賣店 日本東京開幕

聽奧／東京聽奧明天開幕 我團本部赴千年神社參拜祈求順利

赴日旅遊做好防護 東京16年來首次於11月發布流感警報

相關新聞

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光

新聞周刊報導，商業雜誌CEOWORLD近期公布全球最富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪下榜首，紐約則以2....

對美軍購恐漲價！傳川普取消武器研發費豁免 這些國家首當其衝

南韓媒體韓聯社、朝鮮日報引述消息人士於16日報導，美國川普政府已決定取消南韓、日本、澳洲及北約盟國部分對美軍購的武器開發...

川普財務申報曝光！狂押寶1投資 175筆交易總額上看105億

路透報導，美國官箴局15日公開申報文件指出，美國總統川普自8月下旬至10月初至少購入8200萬美元（約台幣25億7500...

川普50年期房貸將扼殺美國夢

擁有房產一直是美國夢的重要組成部分，雖然租房也有其優勢，但擁有房產的主要好處在於，隨著時間推移，房產價格往往會上漲，從而...

川普再動用特赦權 兩國會暴動案被告獲釋

美國總統川普最近針對2021年1月6日國會暴動相關調查案簽署了兩項特赦，包括一名因恐嚇要對FBI探員開槍而被定罪服刑的女...

川普下令查淫魔與柯林頓關係

美國總統川普十四日在自創社媒真實社群發文表示，將下令司法部及聯調局（ＦＢＩ）對與「淫魔」富豪艾普斯坦生前有關的民主黨人啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。