對美軍購恐漲價！傳川普取消武器研發費豁免 這些國家首當其衝

南韓媒體韓聯社、朝鮮日報引述消息人士於16日報導，美國川普政府已決定取消南韓、日本、澳洲及北約盟國部分對美軍購的武器開發成本豁免，也就是說，未來這些國家進口美國武器都必須支付龐大的額外費用。

多名消息人士透露，美國政府8月通知南韓，將取消適用於「外國軍事銷售制度」（FMS）的一次性成本（non-recurring expense）豁免，而一次性成本通常占總採購金額的5%。

FMS是美國政府直接賣武器給盟國的制度，其中的一次性成本指的是美國在研發武器和建立生產線時投入的一次性費用，包括研發、設計、做原型和測試等前期成本。依美國《武器輸出管制法》（AECA），國防部必須回收這些費用，因此會把部分一次性成本加進軍售價格裡，由買方分攤。

然而，五角大廈至今一直行使裁量權，以戰略為由，對某些盟國與友好國家豁免一次性成本，目的是讓盟國的裝備與美軍武器一致、提升互通性，或在與歐洲、第三國的激烈武器採購競爭中確保價格競爭力。

這項政策調整被視為川普以交易思維重新定位同盟關係。

報導指出，不止南韓，日本、澳洲等印太盟國以及北約成員也陸續接獲美方通知，顯示美國要求盟友提高防衛負擔的壓力正全面升高。