快訊

日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆

陸樂團主唱意外慘死！遭「電動座椅架」擠壓肋骨斷 搶救10幾小時離世

SOGO敦化館年底熄燈卻洽新百貨業者 恐成「最貴雜貨店」

疑似偷渡船加州外海翻覆 釀4死4傷

中央社／ 聖地牙哥15日綜合外電報導

美國海岸防衛隊表示，一艘疑似載有移民走私船昨天深夜在聖地牙哥（San Diego）附近海域遇上洶湧波濤而翻覆，造成4人死亡，另4人送醫治療。

路透社報導，海岸防衛隊指出，除上述8人外，還有1人被美國邊境巡邏隊（USBP）拘留。當局今天持續在聖地牙哥郡帝王灘（Imperial Beach）外海搜尋是否有其他倖存者。

根據海岸防衛隊說法，邊境巡邏隊於昨晚11時40分通報，一艘平底船在海上翻覆。走私集團常利用這種平底船，將偷渡移民從墨西哥運送至加州，途經太平洋常常面臨險峻海象。

海岸防衛隊聲明指出，緊急人員在沙灘上發現了部分生還者，並救出一名被困在船底的人。隨後，救難人員又從海中救起3人，但送醫後宣告不治。

海岸防衛隊表示，船上有多人自稱具有墨西哥國籍，但有部分身分未明。國土安全調查處（HomelandSecurity Investigations）已接手調查這起事故。

移民 美國 走私
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美國安部長稱移民程序有加快 但目前積案量達1130萬件創紀錄

WSJ：川普范斯對合法移民需求不同調 范稱太多移民進來

加州州長前幕僚長涉嫌竊取公款 出庭不認罪獲釋

加州州長紐森罵川普「蠢上加蠢」！誇台灣科技創新精神

相關新聞

川普財務申報曝光！狂押寶1投資 175筆交易總額上看105億

路透報導，美國官箴局15日公開申報文件指出，美國總統川普自8月下旬至10月初至少購入8200萬美元（約台幣25億7500...

對美軍購恐漲價！傳川普取消武器研發費豁免 這些國家首當其衝

南韓媒體韓聯社、朝鮮日報引述消息人士於16日報導，美國川普政府已決定取消南韓、日本、澳洲及北約盟國部分對美軍購的武器開發...

川普下令查淫魔與柯林頓關係

美國總統川普十四日在自創社媒真實社群發文表示，將下令司法部及聯調局（ＦＢＩ）對與「淫魔」富豪艾普斯坦生前有關的民主黨人啟...

淫魔2324電郵 7成談川普、也提柯林頓

美國國會上周公布一批「淫魔」富豪艾普斯坦遺產管理人近期移交的文件，包括他自二○○八至二○一九年期間，收發的二三二四個「電...

川普與MAGA盟友決裂 葛林：「殺雞儆猴」

英國廣播公司（BBC）15日報導，美國總統川普已撤回對共和黨女議員葛林（Marjorie Taylor Greene）的...

川普上任10個月 已有21名移民死在ICE關押 包括3名華人

川普第二任期上任至今僅10個月，死於移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforceme...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。