疑似偷渡船加州外海翻覆 釀4死4傷

美國海岸防衛隊表示，一艘疑似載有移民的走私船昨天深夜在聖地牙哥（San Diego）附近海域遇上洶湧波濤而翻覆，造成4人死亡，另4人送醫治療。

路透社報導，海岸防衛隊指出，除上述8人外，還有1人被美國邊境巡邏隊（USBP）拘留。當局今天持續在聖地牙哥郡帝王灘（Imperial Beach）外海搜尋是否有其他倖存者。

根據海岸防衛隊說法，邊境巡邏隊於昨晚11時40分通報，一艘平底船在海上翻覆。走私集團常利用這種平底船，將偷渡移民從墨西哥運送至加州，途經太平洋常常面臨險峻海象。

海岸防衛隊聲明指出，緊急人員在沙灘上發現了部分生還者，並救出一名被困在船底的人。隨後，救難人員又從海中救起3人，但送醫後宣告不治。

海岸防衛隊表示，船上有多人自稱具有墨西哥國籍，但有部分身分未明。國土安全調查處（HomelandSecurity Investigations）已接手調查這起事故。