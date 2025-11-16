快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普再動用特赦權 兩國會暴動案被告獲釋

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普最近針對2021年1月6日國會暴動相關調查案簽署了兩項特赦，包括一名因恐嚇要對FBI探員開槍而被定罪服刑的女性，以及一名因非法持槍罪尚在服刑的男子。

美聯社報導，前任拜登（Joe Biden）政府大規模調查2021年1月6日國會大廈暴動事件，至今已有超過1500人被起訴。川普今天簽署的兩項特赦，是他動用總統的憲法特赦權來協助支持者的最新事例。

聯邦調查局(FBI)探員在2021年根據線索，聯繫凱伊（Suzanne Ellen Kaye），以調查她是否曾出現在1月6日國會暴動現場，但凱伊隨後在社群媒體發布影片說，如果探員登門找她，她將會開槍，因她擁有憲法第二修正案的持槍權。

檢方於法庭文件中指出，凱伊的言論造成社會中暴力政治言論的普遍化。

凱伊後來以恐嚇罪被定罪，經服刑18個月後在去年獲釋。

另一案中，川普赦免了來自肯塔基州路易維爾（Louisville）的威爾森（Daniel Edwin Wilson）。威爾森在國會暴動案遭調查時，當局在他的住宅發現6把槍和約4800枚子彈。由於他曾有前科，依法是不得持有槍支。

司法部最初在今年2月說，總統川普在重返白宮首波赦免，僅是針對國會暴動參與者，並不包括威爾森的非法持槍罪。但司法部後來改變立場說，已「進一步確認總統赦免的意願」。

威爾森案引發法律爭議，討論川普今年1月廣泛赦免當年國會暴動參與者，是否能適用於調查過程中所發現的犯嫌其他罪行。

威爾森的律師今天表示，威爾森原訂服刑至2028年，已於昨晚因特赦獲釋。

威爾 川普 特赦
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美控支援共軍 阿里巴巴否認

美股該趁泡沫爆破前賣出？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

泰柬衝突再起 川普通話兩國當和事佬

美國安部長稱移民程序有加快 但目前積案量達1130萬件創紀錄

相關新聞

對美軍購恐漲價！傳川普取消武器研發費豁免 這些國家首當其衝

南韓媒體韓聯社、朝鮮日報引述消息人士於16日報導，美國川普政府已決定取消南韓、日本、澳洲及北約盟國部分對美軍購的武器開發...

川普財務申報曝光！狂押寶1投資 175筆交易總額上看105億

路透報導，美國官箴局15日公開申報文件指出，美國總統川普自8月下旬至10月初至少購入8200萬美元（約台幣25億7500...

川普再動用特赦權 兩國會暴動案被告獲釋

美國總統川普最近針對2021年1月6日國會暴動相關調查案簽署了兩項特赦，包括一名因恐嚇要對FBI探員開槍而被定罪服刑的女...

川普下令查淫魔與柯林頓關係

美國總統川普十四日在自創社媒真實社群發文表示，將下令司法部及聯調局（ＦＢＩ）對與「淫魔」富豪艾普斯坦生前有關的民主黨人啟...

淫魔2324電郵 7成談川普、也提柯林頓

美國國會上周公布一批「淫魔」富豪艾普斯坦遺產管理人近期移交的文件，包括他自二○○八至二○一九年期間，收發的二三二四個「電...

川普與MAGA盟友決裂 葛林：「殺雞儆猴」

英國廣播公司（BBC）15日報導，美國總統川普已撤回對共和黨女議員葛林（Marjorie Taylor Greene）的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。