川普財務申報曝光！狂押寶1投資 175筆交易總額上看105億

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普13日在白宮。路透
路透報導，美國官箴局15日公開申報文件指出，美國總統川普自8月下旬至10月初至少購入8200萬美元（約台幣25億7500萬元）的公司債與市政債，其中不乏因川普政府政策而受惠的產業，包括英特爾；若以各筆申報區間的上限加總，相關債券的最高可能總額超過3.37億美元（約台幣105億元）。

根據美國官箴局（US Office of Government Ethics）公布文件，川普在8月28日至10月2日期間共進行逾175筆金融買進。依據1978年《政府倫理法》（Ethics in Government Act），申報中並未列出每筆交易的確切金額，而是以區間呈現，依文件推算，這些債券的最高總價值超過3.37億美元。

路透指出，川普新增的債券投資橫跨多個產業，其中包括已因川普政策變動，例如金融業監管鬆綁，而受惠的領域。

川普購入的公司債包括博通、高通等晶片製造商；臉書母公司Meta Platforms等科技企業；居家賣場家得寶（Home Depot）、藥妝連鎖業者CVS Health Corp等零售企業；以及高盛、摩根士丹利等華爾街銀行。

川普也在美國政府依照其指示取得英特爾股份後，購入英特爾的債券。

另一份8月提交的申報顯示，川普自1月20日重返白宮以來，累計已購入超過1億美元債券。

川普6月提交、看似涵蓋2024全年的年度申報顯示，他的各項事業收入最終仍流向本人，因而引發外界對潛在利益衝突的質疑。申報並指出，川普來自加密貨幣、高爾夫球場、授權業務與其他事業的收入超過6億美元，且其近年加密貨幣布局已大幅提升個人財富。

整體而言，依路透根據6月申報的估算，川普名下資產至少達16億美元，約台幣502億元。

川普 美國 台幣
