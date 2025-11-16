淫魔2324電郵 7成談川普 也提柯林頓

美國國會上周公布一批「淫魔」富豪艾普斯坦遺產管理人近期移交的文件，包括他自二○○八至二○一九年期間，收發的二三二四個「電郵串」，即對同一主題的電郵往來紀錄。華爾街日報十四日報導，該報查閱後統計，其中一六七○個和美國總統川普有關、五一二個與前總統柯林頓有關。

不過該報導並未提到川普直接收發電郵給艾普斯坦。他寫到川普的電郵，顯示對川普政治前途和川普訴訟纏身的濃厚興趣，通常是分享有關二○一六年美國總統大選和川普第一任政策的新聞報導，該期間幾乎所有話題都圍繞著川普，也包括艾普斯坦與一些朋友批評川普、向媒體爆料內幕消息和回應一些友人提出有關川普的問題。

二○一九年二月一日一封轉寄給記者沃爾夫的艾普斯坦電郵中寫道，川普知道未成年少女受到性剝削，「那段時間川普常來我家」。川普曾聲稱，在艾普斯坦二○○八年承認引誘未成年人賣淫的罪名成立前，兩人就斷絕關係。

柯林頓出現的五百多個電郵串大多是川普二○一五年宣布參選總統前。柯林頓在一九九○年代與艾普斯坦過從甚密，曾搭艾普斯坦私人飛機。在一封二○一○年電郵中，微軟創辦人比爾．蓋茲前顧問尼科里奇對艾普斯坦說，「昨天見了你朋友柯林頓」，艾普斯坦則答道「玩得好嗎？」

在二○一五年艾普斯坦與前紐約時報記者湯馬斯的電郵中，艾普斯坦寫道，某個女性編造關於她和柯林頓一起參加多個雜交派對的謊言，但柯林頓從沒出現在那些場合。湯馬斯則建議艾普斯坦出面駁斥並提供證據。

柯林頓發言人對此表示，「這證實我們一直以來的說法，即柯林頓總統對艾普斯坦的滔天罪行毫不知情，廿年來從未與他交談，也從未到訪他的小聖詹姆斯島，兩人根本沒任何情誼可言」。