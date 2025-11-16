川普下令查淫魔與柯林頓關係

美國總統川普十四日在自創社媒真實社群發文表示，將下令司法部及聯調局（ＦＢＩ）對與「淫魔」富豪艾普斯坦生前有關的民主黨人啟動調查，包含前總統柯林頓、前財長兼經濟學者桑默斯和民主黨大金主的社媒「領英」創辦人霍夫曼。司法部長邦迪也隨即指派檢察官調查。

對艾普斯坦的電郵暗示，川普「當然」知道艾普斯坦性虐「那些女孩」，川普十四日指稱，「我對此毫無所悉，要是真有此事，他們早就公布了」。

川普說，民主黨人抓住他過去與艾普斯坦的關係窮追猛打，旨在轉移焦點，避免外界注意到民主黨人當前在政治上的脆弱處境；他還說，摩根大通（小摩）也該接受調查，因艾普斯坦在小摩有數十個帳戶，和銀行高層互動頻繁。

小摩早在二○○二年就向聯邦執法單位檢舉艾普斯坦涉及可疑金融活動，二○一三年也與他斷絕往來。小摩由於與他的生意往來而挨告，之後以三點六五億美元達成民事和解。

邦迪表示，已指示紐約南區聯邦檢察官克雷頓負責調查艾普斯坦與民主黨人之間的關係。艾普斯坦與女友季絲蘭．麥斯威爾二○一九年被以仲介賣淫罪名起訴，就是出自紐約南區聯邦檢察官辦公室。邦迪說，司法部將向美國民眾提供答案。

川普十四日在另一則真實社群發文中寫道，儘管司法部公布五萬多頁的資料，民主黨人仍無所不用其極宣傳和艾普斯坦有關的謠言，以轉移外界對民主黨人在政治上失策的注意力，尤其是此前聯邦政府停擺。

川普還寫道，某些「軟弱且愚蠢」的共和黨人竟隨著民主黨人起舞，「艾普斯坦是民主黨員，他是民主黨的問題，不是共和黨的，該去問柯林頓、桑默斯和霍夫曼有關艾普斯坦的問題才對。他們全都認識艾普斯坦，別浪費時間在我身上，我還有國家要治理」。