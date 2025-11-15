美國超狂二寶媽！趁產假獵殺「3.6米巨鱷」 將做成地毯和香腸

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名二寶媽在產假期間獵殺3.6公尺巨鱷。圖／擷取自IG @cordraysprocessingandtaxidermy
美國一名二寶媽在產假期間獵殺3.6公尺巨鱷。圖／擷取自IG @cordraysprocessingandtaxidermy

懷孕生子非常消耗媽媽的身體，許多人在休產假期間會專心養身、減少勞動，不過美國有一名超狂媽媽生完第二胎沒多久，就跑去獵捕鱷魚

根據《FOX19》報導，南卡羅來納州每年9月的第二個周六至10月第二個周六是鱷魚狩獵季，狩獵許可證名額只有1400個，二寶媽布列塔尼（Brittany Livingston）抽了五年終於在今年中選。

布列塔尼幾個月前剛生下第二胎，雖然還在休產假，但絲毫不影響她打獵。她和丈夫馬特（Matt Livingston）帶著兩個孩子——大寶3歲，二寶僅5個月大——一同追捕一條約3.6公尺長、271公斤的鱷魚。他們花了數小時，終於給這條大鱷魚致命一槍。他們載著這條戰利品的畫面也被人拍攝下來，引發網友熱議。

布列塔尼表示，他們一家幫這條鱷魚命名為「大嘴諾里斯（Chomp Norris）」，將牠帶去野生動物加工公司，打算把牠的肉做成香腸和肉條，整張皮則做成地毯。馬特說明，雖然他們是獵人，但相當尊重野生動物，「如果我們不打算吃他們，就不會去獵殺」，希望大自然可以生生不息，陪伴後代子孫們。

南卡羅來納州前鱷魚計畫協調員表示，開放鱷魚狩獵季的目的並不是想消滅鱷魚，而是在一定程度的捕獵下，控制鱷魚數量，減少擾民，與大自然共處。

