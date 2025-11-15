快訊

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

詐死炒作？歌手車禍不治母發訃聞後「竟復活」 吐未馬上闢謠5原因

「水溝蓋上洗冬粉」 北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

BBC為「誤導剪接」道歉但拒賠 川普將提告求償10億美元起跳

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普14日搭乘空軍一號從華府飛往佛州時接受訪問。法新社
美國總統川普14日搭乘空軍一號從華府飛往佛州時接受訪問。法新社

英國廣播公司（BBC）13日就《廣角鏡》（Panorama）在剪輯美國總統川普於2021年國會暴亂期間的演講時造成誤導向他致歉，但強調無意誹謗，因而拒絕支付10億美元賠償。川普則表示，將對BBC採取法律行動。

BBC報導，川普14日晚間在空軍一號上受訪時表示：「我們將起訴他們，索賠大約介於10億到50億美元之間，可能會在下周某個時候提告。」他說：「我覺得我必須這麼做，他們騙人，改了我口中說出的話。」

川普同時透露，尚未與英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）提及此事。不過，施凱爾曾要求通話，他計畫周末回電。

川普證實將對BBC提告之前，接受英國GB News訪問。他表示：「我做這行這麼久了，從未見過這種事。這簡直太惡劣了。我覺得甚至比CBS與《60分鐘》的賀錦麗事件還要糟。」他還說：「我覺得我有義務這麼做。如果不這麼做，就無法阻止同樣的事情再次發生在其他人身上。」

BBC承認，對川普於2021年1月6日發表演講所進行的剪輯，無意中給人「川普直接呼籲採取暴力行動的錯誤印象」，總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）引咎辭職。雖然董事會主席夏哈（Samir Shah）以親筆信道歉，但BBC表示不會支付任何金錢賠償。

BBC在回覆川普律師團隊的信中提出5項主要抗辯理由，主張不需承擔法律責任。首先，BBC沒有權利，也從未在旗下美國頻道播放過這集《廣角鏡》節目；可在BBC iPlayer收看時，也僅限英國觀眾觀看。其次，這部名為《川普：第二次機會？》的紀錄片並未對川普造成傷害，因為他隨後不久便成功連任。

第三，剪輯內容並非意在誤導，而只是為了縮短冗長的演講，且並非出於惡意。第四，這段片段從未被視為孤立存在，而只是長達一小時節目中的12秒內容，節目中還包含許多支持川普的聲音。最後，在美國，針對公共事務的評論和政治言論受到誹謗法的高度保護。

川普 BBC 英國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普權衡空襲委內瑞拉！美軍10000人待命 智庫：動武機率40-60%

川普簽令降牛肉咖啡等關稅 盼平抑生活成本壓力

川普2.0售台戰機零附件 美專家：對戰備至關重要

美施壓聯合國安理會 籲採納川普加薩和平計畫

相關新聞

BBC為「誤導剪接」道歉但拒賠 川普將提告求償10億美元起跳

英國廣播公司（BBC）13日就《廣角鏡》（Panorama）在剪輯美國總統川普於2021年國會暴亂期間的演講時造成誤導向...

美軍被國防商當盤子！陸軍部長曝：黑鷹零件造價470元賣逾140萬

路透14日報導，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）表示，大型國防公司「騙」美軍購買昂貴裝備，而實際上本可以...

提前卡位？范斯鬆口：明年期中選舉後 將與川普談2028接班議題

美國副總統范斯13日晚間在福斯新聞《漢尼提》節目中罕見鬆口，證實將在2026期中選舉結束後，立即與總統川普「坐下來談」2...

川普權衡空襲委內瑞拉！美軍10000人待命 智庫：動武機率40-60%

華盛頓郵報14日爆料，美國總統川普連日與國防部長赫塞斯、白宮幕僚密商打擊委內瑞拉的選項，部隊已就位。副總統范斯與兼任國家...

美緊縮簽證 考量肥胖因素

根據華盛頓郵報取得的外交電報，美國已將肥胖、癌症及糖尿病等列為拒發移民簽證的理由，簽證官可自行評估申請人的健康狀況對美國...

申請房貸620分信評門檻 房利美本周末起取消

半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)宣布，透過自動化貸款審批系統(Desktop Underwriter)提交貸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。