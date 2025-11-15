快訊

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

詐死炒作？歌手車禍不治母發訃聞後「竟復活」 吐未馬上闢謠5原因

「水溝蓋上洗冬粉」 北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍被國防商當盤子！陸軍部長曝：黑鷹零件造價470元賣逾140萬

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國陸軍一架參加建軍250周年慶典和遊行的塞考斯基UH-60黑鷹直升機6月11日降落在國會山莊附近的國家廣場。路透
美國陸軍一架參加建軍250周年慶典和遊行的塞考斯基UH-60黑鷹直升機6月11日降落在國會山莊附近的國家廣場。路透

路透14日報導，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）表示，大型國防公司「騙」美軍購買昂貴裝備，而實際上本可以選擇更便宜的商用方案。

德里斯科談到與政府直接合作的主要承包商時表示：「廣義而言，國防工業基礎，特別是主要承包商，騙了美國人民、五角大廈和陸軍。」他補充指出，政府也須負部分責任，因為過去制定的激勵制度鼓勵企業收取天價。

美國軍方大量依賴大型武器製造商提供各式系統，包括洛克希德・馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰鬥機，以及RTX、諾斯洛普・格魯曼（Northrop Grumman）、波音（Boeing）等公司的飛彈防禦系統。美國陸軍過去就曾指出，洛克希德旗下塞考斯基（Sikorsky）「黑鷹」直升機一個螢幕旋鈕，在整機採購時價格高達47,000美元（新台幣約147萬6975元），但若單獨生產成本僅15美元（新台幣約471元）。

倡議政府問責人士與部分國會議員多年來主張國防承包商向軍方收費過高，但要聽到一位現任政府官員如此直接批評為全球最大軍隊供應裝備的企業，仍屬極為罕見。德里斯科表示：「系統已經改變了。你們再也不能對美國陸軍做這種事。」

路透報導，美國陸軍正啟動簡化採購流程的計畫，這是五角大廈更大改革的一環，目的是在全球威脅升高下加速取得所需技術。美國陸軍計畫在未來2到3年間購買至少100萬架無人機，並不再依賴大型國防承包商，而是轉向具備商用無人機量產能力的企業合作。

美國 陸軍 國防
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

瑞士國防制度擬修法 鼓勵女性參加役前說明會

美參議員出席COP30 警告美國正在潔淨科技失利

力旺：第4季業績將創新高 對2026年成長非常有信心

地表最強戰車無BMS用語言指揮 立委批M1A2T浪費現代化戰力

相關新聞

BBC為「誤導剪接」道歉但拒賠 川普將提告求償10億美元起跳

英國廣播公司（BBC）13日就《廣角鏡》（Panorama）在剪輯美國總統川普於2021年國會暴亂期間的演講時造成誤導向...

美軍被國防商當盤子！陸軍部長曝：黑鷹零件造價470元賣逾140萬

路透14日報導，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）表示，大型國防公司「騙」美軍購買昂貴裝備，而實際上本可以...

提前卡位？范斯鬆口：明年期中選舉後 將與川普談2028接班議題

美國副總統范斯13日晚間在福斯新聞《漢尼提》節目中罕見鬆口，證實將在2026期中選舉結束後，立即與總統川普「坐下來談」2...

川普權衡空襲委內瑞拉！美軍10000人待命 智庫：動武機率40-60%

華盛頓郵報14日爆料，美國總統川普連日與國防部長赫塞斯、白宮幕僚密商打擊委內瑞拉的選項，部隊已就位。副總統范斯與兼任國家...

美緊縮簽證 考量肥胖因素

根據華盛頓郵報取得的外交電報，美國已將肥胖、癌症及糖尿病等列為拒發移民簽證的理由，簽證官可自行評估申請人的健康狀況對美國...

申請房貸620分信評門檻 房利美本周末起取消

半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)宣布，透過自動化貸款審批系統(Desktop Underwriter)提交貸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。