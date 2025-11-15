美眾院稱中國操控關鍵礦物 中方駁：毫無可信度

美國聯邦眾議院一個委員會稱中國數十年來一直試圖操縱全球關鍵礦物價格，以擴大中國製造業和地緣政治影響力，對此中方反駁這樣的說法「毫無可信度」。

這項指控來自美國眾院「中國問題特別委員會」（House Select Committee on China）一份長達50頁的跨黨派報告，路透社已審閱這份報告。這份報告為華府批評北京在關鍵礦物市場影響力的一系列行動再添一筆。

●委員會建議包括礦物價格管制

中國問題特別委員會的立法報告旨在將總統行政命令編纂成法律，其中包含一系列建議，包括價格管制以及擴大政府對價格報告機構的監督。

報告指稱，中國作為全球許多關鍵礦物最大加工國的角色，使得美國及其盟友幾乎不可能確定包括稀土在內某些金屬的真實價格。

中國駐美國大使館在致路透社的聲明中表示，「該委員會的說法毫無可信度」，並補充說，中國致力於「維護全球生產和供應鏈的安全與穩定」。

發言人劉鵬宇表示：「我們希望美國相關政界人士客觀理性地看待中國，從中美共同利益出發，與中方相向而行，在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上推動中美關係發展。」

報告還指出，許多礦物交易的場所「倫敦金屬交易所」（London Metal Exchange, LME）很容易受到北京的影響，因為該交易所為香港交易所擁有。

倫敦金屬交易所則表示，它受其所在地英國的法律和法規約束。

倫敦金屬交易所發言人說：「倫敦金屬交易所所有關鍵價格都是根據國際參與者的透明交易活動來確定的。」

●報告指控中國鎖定稀土定價

中國問題特別委員會的報告是根據已發表的報告和數據所撰寫，其中還指控中國特別鎖定鋰和稀土產業，透過拉高和壓低價格來扶持中國自身經濟。

報告指出：「每當鋰價上漲時，中華人民共和國政府就會採取行動，將鋰價拉回。」

這份報告提出13項政策建議，其中一些已獲川普採納。報告的目的也是為了引發更廣泛的對話，討論中國在礦物市場的影響力，而不是試圖解決所有問題。

報告指出：「單一政策無法完全解決美國在關鍵礦物方面面臨的嚴峻挑戰，因此我們必須同時推行多項政策方案。」

其中一項建議是設立關鍵礦物「沙皇」，川普已於今年稍早任命。報告還建議建立美國礦物儲備，政府已表示對此持開放態度。