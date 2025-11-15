艾普斯坦性醜聞延燒 美司法部調查與柯林頓關係

美國司法部今天表示，將依照總統川普要求，調查已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與民主黨籍前總統柯林頓以及摩根大通集團的關係。

路透社報導，聯邦眾議院監督暨政府改革委員會（House Committee on Oversight and GovernmentReform）兩天前公布金融家艾普斯坦寫給友人的電子郵件，當中暗示川普可能知悉他性虐未成年少女，使得外界再度對兩人關係產生疑問。

川普要求司法部調查艾普斯坦和民主黨人的關係，尋求轉移外界對他與艾普斯坦關係的關注。這是川普接二連三要求聯邦執法部門追查政敵的最新一例。

司法部長邦迪（Pam Bondi）表示，紐約曼哈頓聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）將率領調查。

除了2000年代初期與艾普斯坦有往來的柯林頓（Bill Clinton）外，川普還表示他已請司法部調查前財政部長薩默斯（Larry Summers），以及參與創辦領英公司（LinkedIn）的民主黨重量級金主霍夫曼（Reid Hoffman）。眾院監督暨政府改革委員會12日公布的兩萬頁艾普斯坦相關文件中有提到這3人。

川普在社群媒體上寫道：「艾普斯坦是民主黨人，他是民主黨的問題，不是共和黨的問題！他們全都知道他，別把大家的時間花在川普身上。我還有國家要治理！」

摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）在聲明中表示，他們對於過去與艾普斯坦有來往感到遺憾，艾普斯坦1998年到2013年是客戶，但摩根大通並未協助他犯下「滔天惡行」。

柯林頓與薩默斯未立即回應置評請求。霍夫曼則尚未聯絡上。

法新社報導，川普今天表示，他對於艾普斯坦有電郵暗示自己知曉艾普斯坦性虐一事「一無所知」。

川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上被問到艾普斯坦2019年一封電郵提到「他當然知道那些女孩的事」時告訴媒體：「我對此一無所知。要是真的他們早就公布了。」