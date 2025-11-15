提前卡位？范斯鬆口：明年期中選舉後 將與川普談2028接班議題

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普（左）與副總統范斯（右）11日在美國退伍軍人節行舉手禮。法新社
美國副總統范斯13日晚間在福斯新聞《漢尼提》節目中罕見鬆口，證實將在2026期中選舉結束後，立即與總統川普「坐下來談」2028年角逐白宮大位。這位MAGA鐵桿接班人強調，目前全心衝刺期中選舉，絕不分心，但語氣中透露出對未來布局的強烈企圖心。

川普上任10個月啟動「長期經濟復興計畫」，范斯警告：若民主黨奪權，將徹底搞砸這些「尚未結果實的樹木」。這場訪問瞬間點燃共和黨內2028提名戰火，早鳥民調顯示范斯領先群雄，甚至在假想對決加州州長紐森（Gavin Newsom）時僅微幅落後，衝擊民主黨全國布局。

「美國人民選我來做事，不是來想下一步。」范斯在鏡頭前展現鐵血紀律，強調期中選舉是當務之急。川普政府種下的經濟復興種子，有些要好幾年才會開花結果，他直言若民主黨翻盤，勢必「搞砸一切」。范斯坦言已想像過2028參選畫面，但強迫自己專注眼前。主持人漢尼提追問「兩天後就進入2028周期」，范斯回應：「選後我會與總統坐下來談。」此話一出，等同正式向MAGA基本盤宣示：川普欽點接班人的時刻即將來臨。

談及另一位潛在對手國務卿魯比歐，范斯罕見稱他為政府內「最好的朋友」，化解外界「兩虎相爭」猜測。漢尼提爆料「川普想親自設計下屆共和黨人選組合」，范斯點頭認同，但強調：「誰都沒有資格預設提名，路還長得很。」

共和黨內部已開始流傳「川普2.0」名單，范斯憑藉副總統光環與MAGA忠誠度，穩坐2028頭號種子選手寶座。

最新假想民調顯示，加州州長紐森在2028總統假設對決中，以微幅優勢領先范斯，成為民主黨最強人選。范斯雖在共和黨初選大幅領先，但跨黨對決仍需補強全國知名度。川普陣營顯然看準范斯年輕、能戰、忠誠的特質，準備將其打造成「川普主義2.0」代言人。期中選舉結果將成關鍵指標：共和黨若大勝，范斯接班路將一路暢通；若失利，2028提名戰將瞬間變天。

范斯 川普 共和黨
