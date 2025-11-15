美緊縮簽證 考量肥胖因素

根據華盛頓郵報取得的外交電報，美國已將肥胖、癌症及糖尿病等列為拒發移民簽證的理由，簽證官可自行評估申請人的健康狀況對美國造成的經濟負擔。國務院13日指出，川普政府這項措施意在防止移民體系成為納稅人的負擔。

報導指出，美國國務卿魯比歐11月6日透過電報通知美國所有使領館這項變更，等於擴大現有醫療審查範圍，使其不再局限於傳染病，並為簽證官提供新的拒簽理由。

國務院電報指出，心血管及呼吸系統疾病、癌症、糖尿病、代謝及神經系統疾病、精神健康問題等可能需要數十萬美元的醫藥費。

電報並建議在決定是否核發簽證時考慮肥胖因素，指肥胖會導致睡眠呼吸中止、高血壓及臨床憂鬱症。一位不願具名的國務院高級官員指出，這份電報由政治官員起草，並未經常規審核程序，也未徵詢職業外交官意見。

移民律師戈埃爾認為，這項新指引賦予領事官員很大的裁量權，可以一些常見的健康狀況為由，拒絕移民及非移民簽證申請，但是這些健康狀況本身從來沒被視為取消簽證資格的理由。

國務院的新指引還包括要簽證官考慮申請人是否已過退休年齡、撫養人口（如子女或年邁父母）人數，以及這些受撫養人是否有「特殊需求」或身心障礙。