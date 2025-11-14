快訊

美股早盤／道瓊跌逾500點 但台積ADR與輝達跌幅迅速收斂...

美司法部對加州選區重劃案提告 阻民主黨取得國會多數計畫

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國司法部今天宣布，已對加州選區重劃計畫「第50號提案」提起法律訴訟。這份本月稍早獲得加州選民壓倒性通過的提案，可讓民主黨在明年期中選舉勝算大增。

法新社報導，加州選民4日投票通過「第50號提案」（Proposition 50），對民主黨籍州長紐松（GavinNewsom）而言是一大勝利。紐松愈來愈藉由展現願意對抗美國總統川普（Donald Trump），來取得民主黨內領導地位。

英國廣播公司（BBC）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州共和黨人上週已針對第50號提案，向加州中區聯邦地區法院提起訴訟。

美國司法部今天發布聲明表示，他們已加入這起訴訟，指控這項提案以「種族歧視方式」對國會選區進行「傑利蠑螈」（gerrymander，美國政治術語，指將選區劃分為有利於特定某方），違反美國憲法第十四修正案。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在聲明中說：「加州的選區重劃詭計是明目張膽的奪權，是對公民權利的踐踏及對民主程序的嘲弄。」

第50號提案可能讓民主黨在明年期中選舉新增5席，有利於爭奪美國國會控制權。

民主黨人的說法是，由於白宮為助其維持在國會的些微多數，而讓德州共和黨人在壓力下通過當地的選區重劃案，因此他們也要採取行動來創造公平的競爭環境。

美國 民主黨 司法
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

民進黨下屆彰化縣議員提名24席 為縣長選舉「母雞帶小雞」布局

參院民主黨7+1萬聖節前密會熊恩 成結束政府關門轉捩點

共和黨承諾商量健保補助 民主黨仍憂心忡忡

民調：民主黨人比對手更期待期中選舉 民生議題有斬獲

相關新聞

申請房貸620分信評門檻 房利美本周末起取消

半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)宣布，透過自動化貸款審批系統(Desktop Underwriter)提交貸...

何時能正常營運？航空公司樂觀：禁令解除數天內可恢復

聯邦政府結束停擺，空中交通管制員也陸續復工，多家航空公司均樂觀表示，只要政府解除機場的削減航班命令，它們即可在數天內恢復...

聯邦施壓 加州將撤銷1.7萬張非法移民商業駕照

加州交通運輸局(California State Transportation Agency)近日宣布，將撤銷1萬700...

WSJ：川普范斯對合法移民需求不同調 范稱太多移民進來

華爾街日報(WSJ)編輯委員會(Editorial Board)在12日的社論指出，合法移民造福美國還是傷害美國的辯論，...

川普令國防部改戰爭部恐耗20億 自己人怨「面子工程」

川普總統9月5日簽署行政命令，將國防部重新命名為「戰爭部」。白宮當時表示，此舉旨在更精準反映當今現役軍人的使命。NBC新...

警告政府關門衝擊糧食券發放 農業部華裔員工恐被炒

農業部一名食品與營養服務署(Food and Nutrition Service)的華裔員工梅艾倫(Ellen Mei，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。